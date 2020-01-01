تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد بيضة (طازجة)

6 x عدد بطاطس (مقشرة)

5 x شريحة عيش توست

2 x عدد بطاطس (مقطعة شيبس)

1 x كوب ماء

1 x لتر لبن كامل الدسم

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x كوب سكر

1 x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة) الطريقة: نسلق البطاطس مع اللبن ورشة الملح والماء ثم نهرسها وهي ساخنة في السائل ولا نصفي السائل، ونتركها تبرد.

نخفق البيض مع السكر ونضيفه تدريجيا الى خليط البطاطس مع التقليب.

ندهن صينية فرن بالزبدة ونسخن الفرن على 180 مئوية.

نضع فتات الخبز في الصينية ونسكب فوقها خليط البطاطس ثم نضع شرائح البطاطس فوقها وننثر فوقها الكريما السائلة ونخبزها في الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكريمة بالشوفان طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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