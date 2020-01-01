تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريد فيلفت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 125 x جرام زبدة

3 x معلقة كبيرة ماء

2 ¼ x كوب دقيق

2 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة كاكاو

2 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (أحمر)

1 ½ x كوب سكر

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كيس فانيليا

1 x علبة جبنة كريمي (للفروستنج)

1 x معلقة كبيرة خل

1 x معلقة صغيرة فانيليا (للفروستنج)

1 x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 x رشة ملح

1 x كيس كريم شانتى (للفروستنج)

1 x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب كريمة لبّاني (للفروستنج) الطريقة: نضع السكر مع الزبده ونضربهم جيدا بواسطه المضرب الكهربائي.

ثم نضيف بيضه حتي تختفي ونضيف الاخري ونضع الفانيلا.

نضيف اللبن والماء والخل.

نخلط المكونات الجافه مع بعضها(الدقيق والكاكاو والباكينج بودروالبيكربونات واللون الاحمر) ثم نضيفهم الي الخليط علي اكثر من مره مع الضرب بالمضرب.

في هذا الوقت يكون الفرن محمي علي حراره 180-200 ° نضع الكيك في صينيه مدهونه ثم ندخلها الفرن من35-40 دقيقه

في هذه الاثناء نحضر الفروستنج عن طريق خلط مقاديره كلها جيدا ثم توضع بالثلاجه.

بعد خبز الكيك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما ثم نقسمها الي طبقتين او ثلاثه حسب الرغبه ونحشيها بالكريمه المحضره مسبقا ثم نزينها . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاكاو بجوز الهند والكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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