تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويس رول ريد فلفيت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام شيكولاته بيضاء (للحشو)

200 x جرام جبنة كريمي (للحشو)

100 x جرام سكر بودرة

100 x جرام دقيق

100 x جرام سكر بودرة (للحشو)

50 x جرام لبن رايب

50 x جرام زيت عباد شمس

4 x عدد بيضة (طازج)

2 x معلقة كبيرة كاكاو

1 x كيس فانيليا

1 x معلقة كبيرة خل

1 x رشة ملح

½ x معلقة صغيرة باكينج صودا الطريقة: نحمي الفرن علي 200 درجه مئويه.

نخلط كل مكونات السويسرول معا ثم نضعها فى صينية مفروشة بورق الزبده وندخلها الفرن حوالي تلت ساعه.

نخلط كل مقدار الحشو معا وبعد ان تخرج نحشيها ونلفها رول وندخلها الثلاجه حتي تتماسك ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز)

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