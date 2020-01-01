تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
400 x جرام فاصوليا بيضاء
400 x جرام طماطم (مقطعة مكعبات)
4 x معلقة كبيرة زيت ذرة
2 x عدد فص ثوم
2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم
2 x معلقة كبيرة دقيق
2 x كوب مرق اللحم
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x عدد بصل
1 x معلقة كبيرة زعتر مجفف
1 x عدد فلفل أحمر حلو
1 x كيلو لحمة (من الكتف، أو ساق اللحم البقري بدون عظم)
1 x عدد فلفل أخضر حلو
الطريقة:
هنسخن الفرن على درجة حرارة 180, و هنقطع اللحمة مكعبات صغيرة حوالى 3 سم.
هنتبل قطع اللحمة بالملح والفلفل, وهنضيف عليها معلقتين كبار زيت ونقلبها كويس.
هنسخن طاسة على نار عالية نوعا ما, وهنحمر فيها قطع اللحمة بس هنضيفها للطاسة على 3 مرات علشان مهم حرارة الطاسة تفضل عالية.
أول ما اللحمة تتحول للون البنى الفاتح هنشيلها من على النار وتوضع فى طاجن على نار هادية وهنضيف عليها القليل من الزيت.
هنضيف للطاجن البصل والثوم والفلفل ونقلب كويس من حين لآخر لمدة 12 دقيقة تقريبا.
بعد كده هنرش الدقيق على المكونات ونقلب كويس لحد ما يتجانس مع الخضروات واللحمة.
هنضيف المرقة بالتدريج مع التقليب, وبعدين هنضيف صلصة الطماطم والزعتر ونقلب كويس لحد ما الصلصة تذوب تماما.
بعد كده هنرفع الطاجن من على النار ونغطيه بفويل ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.
بعد كده هنضيف للطاجن قطع الطماطم والفاصوليا البيضاء ويرجع الفرن تانى لمدة 30 دقيقة. وبكده يبقى جاهز للتقديم.. بالهنا والشفا.
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