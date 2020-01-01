تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم العجل مع المشروم

المقادير

0 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

2 x عدد بصلة مفرومة

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة أوريجانو

1 x كيلو لحمة بتلو

1 x معلقة كبيرة خل

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو طماطم (ناضجة مقطعة)

½ x كيلو مشروم

⅛ x كيلو لوز

الطريقة:

فى صينية نضع اللوز على طبقة واحدة ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن يأخذ لون ذهبى ثم يترك حتى يبرد ثم يقطع تقطيع خشن.

فى وعاء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل ثم ينشل من الإناء ويترك جانبا.

فى وعاء عميق نضع قطع اللحم وتتبل بالملح والفلفل والدقيق.

ثم نضع قطع اللحم فى الإناء مع الزبد على النار ونعمل على تحميرها على مجموعات حتى تأخذ لو ن من جميع الجهات.

ثم نضيف للحم البصل والخل ويترك على النار حتى يغلى المزيج.

ثم نهدى النار ونغطى الإناء جيدا ويترك لمدة ساعة.

ثم نقلب الخليط جيدا ونضيف الطماطم والأوريجانو ويتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة ثم نغطى الإناء ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

فى طاسة على النار نضع معلقة من الزبد والمشروم ونقلب حتى يذبل.

فى طبق التقديم ترص قطع اللحم مع الصوص الناتج عنها ويرص فوقة المشروم وينثر فوقة اللوز بالهنا والشفا.

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