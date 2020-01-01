تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم الغزال المشوى

المقادير 4 x معلقة صغيرة صلصة طماطم

4 x معلقة صغيرة صويا صوص

2 x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x معلقة صغيرة بصل (بودره)

1 x معلقة صغيرة كاتشب

½ x كيلو لحمة (الغزال)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبه) الطريقة: يقطع لحم الغزال الى شرائح.

يخلط صوص الصويا وصلصه الطماطم وجميع المكونات جيدا.

نضع شرايح اللحم فى الخليط ويغطى ونضعه فى الثلاجه لمده ساعتين ويفضل تبات لليوم التالى.

تشوى شرايح اللحم على الشوايه حتى النضج .. تقدم ساخنه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم بالبرتقال

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