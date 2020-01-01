تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رتاتو

المقادير

5 x عدد طماطم (مقطع شرائح)

4 x عدد كوسة (مقطع شرائح)

3 x كوب عصير طماطم

3 x عدد فص ثوم

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة ريحان (طازج)

2 x عدد بطاطس (مقطع شرائح)

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد عيدان كرفس

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x عدد بصل (مكعبات للصوص)

1 x عدد باذنجان اسود كبير (مقطع شرائح)

1 x عدد جزر (مكعبات للصوص)

1 x عدد قرن فلفل حامى (للصوص)

½ x معلقة صغيرة روزمارى

الطريقة:

بملقاط طعام يمسك الفلفل الألوان والفلفل الحامى ويمرر فوق النار حتى يأخذ لون الشواء ثم يغطى ويترك جانبا ساعة تقريبا ثم تزال عنة القشرة الخارجية و تزال البذوز من الداخل ويقطع مكعبات.

نضع شرائح الباذنجان ونضعة فى ماء مع معلقة ملح.

فى طاسة عميقة نضع زيت الزيتون ونشوح البصل حتى يذبل ثم نضع الثوم والكرفس والجزر المكعبات والفلفل الألوان المشوى ويشوحوا جيدا.

ثم نضع عصير الطماطم وصلصة الطماطم والريحان الطازج وتترك حتى تغلى وتتكاثف.

ثم نضع الخليط فى الخلاط ويهرس جيدا .ثم يوضع ثانيا على النار حتى يغلى .

فى وعاء صغير نخلط 2 معلقة صغيرة زيت زيتون مع 2 فص ثوم مهروس مع الزعتر الطازج وملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ينشل الباذنجان من الماء ويجفف جيدا.

نحضر صينية ونضع فيها صوص الطماطم ثم نرص الخضراوات ومعها الباذنجان بالتتابع حتى يتنهى المقدار ثم يوزع فوق الخضر خليط الزيت والزعتر المحضر فى الخطوة السابقة.

تغطى الصينية بورق الفويل جيدا وتوضع فى الفرن متوسط الحراة عند درجة 120 مده ثلاث ساعات.

ثم نزيل عن الصينية ورق الفويل وتدخل الفرن ثانيا حتى تأخذ لون ذهبى .تقدم ساخنة . بالهنا والشفا

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