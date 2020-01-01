تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة الخضروات

المقادير

4 x عدد بطاطس (مبشورة)

4 x عدد كوسة (مبشورة)

2 x عدد جزر (مبشور)

1 x عدد بيضة

1 x رشة كركم

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة بهارات (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب ماء (للعجين)

1 x كوب زيت قلي (او حسب الحاجة)

0.33 x كوب دقيق (حمص)

0.33 x كوب دقيق

الطريقة:

في وعاء، هنخلط البطاطس، الكوسا، الجزر، البقدونس والبصل.

و بعدين هنضع البيضة ونخلط المكوّنات كلها .

و بعدين هنكه بالفلفل الأسود، و البهارات المشكّلة، الملح والكركم.

و بعد كده هنضيف الدقيق الأبيض ودقيق الحمّص والبايكنج باودر والماء و هنعجن جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

و في طاسة هنحمّي الزيت جيداً و نسكب فيه المزيج بواسطة معلقة.

و نراعي تقليب العجة على الوجهين حتى تكتسب اللون الذهبي ثم تقدم.

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