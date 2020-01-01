تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة الخضروات

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد بطاطس (مبشورة)
4 x عدد كوسة (مبشورة)
2 x عدد جزر (مبشور)
1 x عدد بيضة
1 x رشة كركم
1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)
1 x رشة فلفل اسود مطحون
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x معلقة صغيرة بهارات (او حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة باكينج بودر
1 x كوب ماء (للعجين)
1 x كوب زيت قلي (او حسب الحاجة)
0.33 x كوب دقيق (حمص)
0.33 x كوب دقيق
الطريقة:
في وعاء، هنخلط البطاطس، الكوسا، الجزر، البقدونس والبصل.
و بعدين هنضع البيضة ونخلط المكوّنات كلها .
و بعدين هنكه بالفلفل الأسود، و البهارات المشكّلة، الملح والكركم.
و بعد كده هنضيف الدقيق الأبيض ودقيق الحمّص والبايكنج باودر والماء و هنعجن جيداً حتى تتجانس المكوّنات.
و في طاسة هنحمّي الزيت جيداً و نسكب فيه المزيج بواسطة معلقة.
و نراعي تقليب العجة على الوجهين حتى تكتسب اللون الذهبي ثم تقدم.
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