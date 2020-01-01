تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشاودر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x كوب مرقة السمك

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة شبت

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد عيدان كرفس (مقطع مكعبات)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب كريمة لبّاني

¼ x كيلو سمك فيليه

¼ x كيلو جمبرى (وسط)

¼ x كيلو كاليمارى (مقطع)

¼ x كيلو بلح البحر الطريقة: في قدر على النار نضع الزبدة والزيت ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل ثم نضيف التوم والكرفس ونقلب دقيقتين.

نضيف الجمبري وبقية اصناف السمك الموجودة ونقلب حتى يأخذ الجمبري اللون الوردي.

نضيف الدقيق ونقلب ثم نضيف مرق السمك وندع المزيج يغلي على نار متوسطة ربع ساعة.

نضبط الملح والفلفل حسب الرغبة.

نضيف الكريما وندعها تأخذ غلوة ونضيف الشبت في المرحلة الاخيرة حسب الرغبة وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل طريقة اعداد سلطة الدجاج بالعنب والكرفس سهلة وبسيطة

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