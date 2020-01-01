7 أشياء نتعرض لها يوميا تزيد خطر الإصابة بالسرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان من أخطر الأمراض، وعلى الرغم من اتخاذ الكثير من تدابير السلامة لضمان عدم تعريض الأشخاص لكميات خطيرة من المواد الكيميائية التى تزيد فرص الإصابة بالسرطان، إلا ان الكثير من هذه العناصر لا تزال تتسلل إلى حياتنا، نتعرف على أشياء نتعرض لها يومياً تزيد خطر الإصابة بالسرطان، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

والسرطان يحدث نتيجة طفرة جينية في الحمض النووي لدينا، حيث تبدأ الخلايا في النمو والانقسام بطريقة غير طبيعية وتنتشر في نهاية المطاف في جميع أنحاء الجسم لأنها تبدأ في النمو في شكل أورام.





أشياء تتعرض لها يومياً تزيد خطر الإصابة بالسرطانتلوث الهواء

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمثل تلوث الهواء المحيط (الخارجي) 29 % من جميع الوفيات والأمراض الناجمة عن سرطان الرئة، قد يكون الهواء الذي تتنفسه مرتبطًا بمادة مسببة للسرطان، وقد تم تصنيف تلوث الهواء الخارجي رسميًا على أنه مادة مسببة للسرطان.

السجائر الإلكترونية

عندما دخلت السجائر الإلكترونية إلى أسواق التبغ ، تم وصفها بأنها البديل الأكثر أمانًا للتدخين، ومع ذلك ، على الرغم من عدم وجود تبغ في السجائر الإلكترونية، إلا أنهما يسخنان النيكوتين وغيرها من المنكهات، لذلك عندما تستنشق هذه الأبخرة، تتنفس العديد من المواد المسببة للسرطان.

اللحوم المصنعة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فقد تم تصنيف اللحوم المصنعة بما في ذلك السلامي، على أنها مادة مسرطنة من المجموعة الأولى، من ناحية أخرى ، تم تصنيف اللحوم الحمراء ، مثل اللحم البقري ولحم الضأن، على أنها مادة مسرطنة من الفئة الثانية، وهذا يعني أنه ربما يسبب السرطان.

شرب الشاي أو القهوة الساخنة

إذا كنت لا تستطيع أن تبدأ يومك دون احتساء كأس ساخن من الشاي أو القهوة، حيث وجد بحث جديد نُشر في المجلة الدولية للسرطان دليلاً قوياً على خطورة شرب السوائل الساخنة وخطر الإصابة بسرطان المريء.

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وقد وجدالباحثون أن شرب 700 مل من الشاي الساخن للغاية يوميًا يزيد من فرص الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90 % مقارنة بشرب نفس الكمية اليومية من الشاي البارد أو الفاتر.

ستائر الدش أو الحمام البلاستيك

ستائر الحمام البلاستيكية مليئة بالسموم والمواد الكيميائية السرطانية المتسربة، وفقًا للعلماء الأمريكيين، يجب منع تداول ستائر الدش البلاستيكية المحتوي على كلوريد الفينيل (بولي فينيل كلوريد) والمركبات العضوية المتطايرة (المركبات العضوية المتطايرة).

أصباغ للشعر ومكثفات الشعر

إذا كنت تعتقد أن الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يكفي لتفادي خطر الإصابة بالسرطان، فقد تكون مخطئًا، صبغات الشعر الدائمة وأجهزة فرد الشعر الكيميائية التي تستخدم بشكل متزايد لتجديد مظهر الشخص قد تكون مرتبطة بالسرطان. وفقا لبحث نشر في المجلة الدولية للسرطان ، كانت النساء اللائي استخدمن صبغة شعر دائمة أو أجهزة فرد كيميائية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

الإجهاد

شهد هذا العقد زيادة سريعة في مستويات الإجهاد الإجمالية، وذلك بسبب انخفاض كبير في التوازن بين العمل والحياة، حيث تكهن خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم أنه إذا كنت تعاني من الإجهاد المزمن ، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.