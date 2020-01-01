ماذا يحدث إذا أكل الرجل 100 جرام من الفستق؟

الأربعاء 1 يناير 2020

إليكم ما يحدث في جسم الرجل إذا أكل كل يوم 100 جرام من الفستق باستمرار لمدة اسبوعين ..



فعلى الرغم من أن الجوز واللوز مشهورين جدا عندما نتحدث عن المكسرات المغذية والصحية. إلا أن الفستق يملك فوائد هامة جدا خصوصا للقلب والدم. هذا ما وجدته دراسة جديدة نشرت في مجلة لايف ستايل ميديسن الامريكية.

وكشف تحليل 8 دراسات بأن تناول الفستق لعدة اسابيع يساعد على خفض الكولسترول السيء في الدم بنسبة 20 بالمائة، ويساعد على زيادة الكولسترول الجيد بنسبة 48 بالمائة.

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ووفقا لاحدى الدراسات التي ركزت على الضعف الإنجابي عند الرجال، تبين بأن اضافة الفستق الى الحمية الغذائية يزيد من الاداء الإنجابي بنسبة 51 بالمائة، بفضل خصائصه التي تدعم صحة الدم.

كما يحتوي الفستق على مكونات تعرف باسم فيتوستيرولات، تعمل على اعاقة امتصاص الكولسترول في الامعاء، وفقا للمؤلف المشارك في الدراسة رومان بولاك، بروفيسور، واخصائي تغذية في جامعة شرق كارولينا.

نضيف أيضا إلى أن الفستق مصدرا جيدا لألياف ذائبة قامعة للكوليسترول، بالاضافة الى الكاروتونيدات والمكونات الاخرى التي تعمل على خفض خطر أمراض القلب. ولهذا يعتبر الفستق عنصرا غذائيا هاما في حمية الرجال، بشكل خاص.

ولكن، اذا رغبت في تناول الفستق حقا، فيجب أن تشتريه بقشوره: ينصح الخبراء بتناول الفستق من القشور مباشرة، وهكذا يمكنك حصر الكمية التي تتناولها. وبالطبع يجب أن يكون طازجا وغير مملح أو مملح قليلا.