تعرّفوا على الأطعمة التي لا يجب أبدً أن تقوموا بتسخينها!

الأربعاء 1 يناير 2020

هناك الكثير من الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان والتي ينصح بتناولها على الدوام لأنها تؤمن الغذاء اللازم له من بروتينات وكالسيوم وحديد.



في المقابل توجد بعض الأطعمة التي وإن تمت إعادة تسخينها تحولت الى مواد مسرطنة أو سبب مشاكل في الجهاز الهضمي وهذا أمر مقلق فعلاً. تعرّفوا إلى الأطعمة التي لا يجب أبدً أن تقوموا بتسخينها.

– الدجاج: يعد تناول الدجاج بعد يوم أو أكثر من مدة طهوه امراً خطيراً جداً لأن تركيبة البروتينات تتغير مما يسبب للجسم مشاكل هضمية والدجاج بالمجمل يحتوي على بروتينات أكثر من اللحم الاحمر، وبحال أردتم أكل الدجاج بفضل أكله بارداً أو التأكد من أنه تعرض لفترة طويلة من التسخين على نار هادئة.

– البطاطا: بالطبع البطاطا ممتازة لصحة الجسم ويجب تناولها لأنها غنية بالمغذيات والعناصر الغذائية ولكن بحال أعيد تسخينها تفقد البطاطا عناصرها الغذائية وقد تتحول الى مواد سامة للجسم.

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– الفطر: من المعلوم والرائج بين الناس أن الفطر لا يجب أن تتم إعادة تسخينه لا بل عليه أن يؤكل بارداً في اليوم التالي من طهوه لأن تركيبة البروتين الموجودة فيه قد تتغير بعد الطهو لتسبب مشاكل هضمية للجسم.

– الشمندر: يضم الشمندر سلسلة من المواد المغذية للجسم ومن بينها النيترات ولكن بحال تمت إعادة تسخينه سيفقد كل فوائده الصحية ويمكن ان يسبب الكثير من المشاكل الهضمية.

– السبانخ: يحتوي السبانخ كما الشمندر على النيترات ولكن بنسب عالية فإن أعيد تسخينه قد تتحول النيترات الى نيتريت وهي مادة مسرطنة للجسم.

– البيض: إن كنتم لا تعلمون الأمر تنبهوا الى أن البيض يتحول الى مواد سامة للجسم بحال أعيد تسخينه.