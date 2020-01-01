هل نقص السوائل يضر بصحة الإنسان؟

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الأربعاء 1 يناير 2020
تعود قلة السوائل بالجسم إلى تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، فيما ينصح الأطباء بضرورة إمداد الجسم بالسوائل بمعدل لا يقل عن لتر ونصف اللتر يوميا.
وقالت خبيرة التغذية الألمانية، آنتيه جال، إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض الصحية، مثل الصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وتراجع كمية البول واللون الداكن والرائحة النفاذة للبول والإمساك والقوام الغليظ للبراز.
ولفتت جال إلى أعراض جمالية تتمثل في جفاف وتشقق الشفاه وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.
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