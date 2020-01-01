تعرف علي أهم و أبرز فوائد الخزامي

فوائد الخزامى للدورة الشهرية مهمّة. والخزامى أو اللافندر Hyacinth هو نبات ضيق الأوراق، وله أسماء أخرى منها أيضًا: هنان، وذنبان، وأسماء إضافية تدلل عليه، ونذكر منها اللاوندة، والظرم، والفكس، وحوض فاطمة.موطن الخزامى الأصلي هو فرنسا، وغرب حوض البحر الأبيض المتوسط. كما نجده على نطاق واسع امتدادًا من الطائف وحتى نهاية سلسلة جبال السروات جنوب المملكة العربية السعودية، ويُعتبر من النباتات المشهورة في تلك المناطق.

فيما تقوم فرنسا بزراعته على نطاق واسع مع نوع آخر من اللاوندة يُعرف باسم Lavandula officinale، وذلك بهدف استخراج عطر اللافندر الشهير.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلعكِ في السطور الآتية على فوائد الخزامى للدورة الشهرية خصوصًا:

فوائد الخزامى في مكافحة الغازات:

يعمل شاي الخزامى على مكافحة النفخة، خصوصًا تلك التي قد تشعر بها النساء في فترة ما قبل الدورة الشهرية، ويساعد على طرد الغازات من الجسم.

فوائد الخزامى في ترخية العضلات:

يساعد شاي الخزامى على ترخية عضلات الجهاز الهضمي والاسترخاء، وبذلك يكون دوره إيجابيًّا قبل مرحلة بدء الطمث.

فوائد لخزامى في التخفيف من الألم المرافق للدورة الشهرية:

يعمل شاي الخزامى على التقليل من تشنجات الرحم قبل وأثناء الدورة الشهرية، مما يساهم في التخفيف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية.

فوائد الخزامى في الوقاية من الأرق:

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يعاني عدد كبير من النساء، خصوصًا في فترة الحيض، الأرق والقلق واضطرابات النوم؛ ولشاي الخزامى منافع في التهدئة ومكافحة هذه الحالات المزعجة.

فوائد الخزامى في طرد السموم من الجسم:

يعمل شاي الخزامى على تنشيط عمل الكلى، فيقوم بطرد الرواسب والسموم من الجسم.

فوائد الخزامى للمهبل

الخزامى مضادّ للجراثيم التي تصيب المهبل والرحم. وطريقة استخدامه في هذا المجال، تتلخص باستعمال بضع قطرات من زيت الخزامى مع ملعقة من الزبادي، ويتم غمس قطعة من القطن في المزيج، ثمَّ يصار إلى إدخالها في المهبل.

وللخزامى دور في إزالة الروائح غير المرغوب بها، والتي تخرج من المنطقة الحساسة.

نصيحة اختصاصية: يجب دائمًا استشارة طبيب العائلة قبل البدء باستخدام نبتة الخزامى، وذلك لتجنّب آثارها الضارّة أو استخدامها بطريقة خاطئة.

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