تعرف علي أهم و أبرز فوائد الصمغ العربي

الصمغ العربي يُستخرج من شجرة الهشاب. وقد أكدت بعض الدراسات العلمية أنَّ له فوائد "خارقة" على صحة الجسم، حيث يعمل على علاج العديد من الأمراض أبرزها: الأعصاب، الكلى، البواسير، وغيرها الكثير.اكتشفي مع إختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، فوائد الصمغ العربي للأعصاب وسواها، في الموضوع الآتي

الصمغ العربي مستحلب لا يزال كثيرون يجهلون أهميته العلاجية. يوجد بوفرة في السودان، حيث يمتد على طول 500 كلم مربع، في حين لم يحاول المسؤولون استغلاله وتصنيعه وتطويره كسلعة ذات أهمية صحية بالغة. غير أنه في الوقت الراهن توجد شركات بين رجال أعمال سودانيين وخليجيين في دولة الإمارات، التي تتهيأ لأن تصبح مركز توزيع دوليا للصمغ العربي.

فوائد الصمغ العربي للأعصاب

يلعب الصمغ العربي دوراً قوياً في تحفيز عمل الخلايا والأعصاب في الدماغ ، وبالتالي يعمل على تقوية الذاكرة، والوقاية من آثار الشيخوخة.

فوائد الصمغ العربي للجهاز الهضمي

الصمغ العربي مصدر غني بالألياف الغذائية، وهو بذلك يعزز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي، ويعتبر من الأطعمة المفيدة للإمساك، فيحمي بذلك من مشكلة البواسير. وهو أيضاً يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي.

فوائد الصمغ العربي في خفض الوزن

ضمن حمية مدروسة ونسبةً لاحتواء الصمغ العربي على الألياف الغذائية، فهو يساعد على الشعور بالشبع لفترة زمنية أطول، وبذلك يساعد في تخفيض الوزن.

فوائد الصمغ العربي للجهاز التنفسي

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ذكرت أبحاث علمية متعددة الدور الفعّال للصمغ العربي في مكافحة التهابات الحلق والسعال ونزلاة البرد، ناهيك عن إمكاناته في تسريع شفاء تقرّحات الفم والجروح.

فوائد الصمغ العربي في الوقاية من الأمراض السرطانية

ذكرت أبحاث علمية متعددة دور الصمغ العربي الفعّال في مكافحة أمراض سرطانية مختلفة، وتخفيض فرص الإصابة بالأمراض الخبيثة.

فوائد الصمغ العربي في علاج آلام الظهر

يساعد الصمغ العربي في مكافحة التهابات العمود الفقري وآلام الفقرات والتهاب المفاصل والروماتيزم.

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