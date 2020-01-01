تعرف علي أهم 8 أغذية تدمر الصحة

8 أغذية تعمل على تدمير صحتكِ، وعلى الأرجح أنكِ تعرفين بعضها، ولكنّ بعضها الآخر قد يفاجئكِ!

في ما يلي قائمة تتضمن 8 أصناف غذائية ننصحكِ بالتخلي عنها، خصوصًا إذا كنتِ تعانين أحد أمراض المناعة الذاتية، أو مرضًا التهابيًّا مزمنًا، أو مرض السرطان، أو أيًّا من الأمراض الأخرى، ونقدم لكِ في المقابل بدائل "صحية" عن هذه الأطعمة "السيئة":

1. مشروبات الصودا

بشكل عام، فإنَّ السكر المضاف من أسوأ المكونات التي يمكن أن نستهلكها طوال اليوم. والصودا بشكل خاص من المشروبات التي تتكون فقط من السكر والماء.

وعلينا أن نعرف شيئًا وهو أننا عندما نستهلك المشروبات السكرية، لن يعتبرها الدماغ وكأنها "طعام". وفي الواقع فعلى الأرجح أنكِ لاحظتِ أنّ مشروبات الصودا لا تكبح الجوع، على الرغم من أنها تملأ معدتكِ، إلا أنها تغادرها بسرعة كبيرة.

وبعد ذلك سوف تشعرين بالرغبة الكبيرة للأكل، رغم أنكِ أخذتِ كمية هائلة من السكر، ولكن أيضًا السعرات الحرارية (الفارغة علاوة على ذلك).

والكميات الكبيرة من السكر المستهلكة بتلك الطريقة، سوف تجعل الشخص مقاومًا للأنسولين.

وإضافة إلى ذلك يخاطر المرء بأن يعاني ما يطلق عليه: مرض الصودا.

وهذا يعني أنّ كبدكِ سوف يصبح مريضًا بشكل تدريجي، تمامًا كما لو انكِ استهلكتِ كميات كبيرة من الكحول!

وفي النهاية سوف تصابين بأمراض المناعة الذاتية، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

البدائل الصحية: اِشربي الماء (هذا أمر بسيط وأقل تكلفة)، والشاي والقهوة وبطبيعة الحال يمكنكِ دائمًا إضافة عصير الليمون إلى الماء الذي تشربينه.

2 أنواع البيتزا المصنّعة

أصبحت البيتزا طعامًا شائعًا جدًّا. وفي الواقع، فإنَّ أنواع البيتزا جيدة جدًّا ورائحتها لذيذة، ومن الصعب أن نأكل قطعة واحدة منها فقط. وإضافة إلى ذلك فهي "وجبة" عملية للغاية وسريعة التحضير.

غير أنَّ المشكلة هي أنّ العجين مصنوع من طحين القمح المكرر، واللحوم الموضوعة على البيتزا من لحوم مصنّعة، والأجبان كذلك الأمر.

كما أنّ معدل الملح والسكر في البيتزا عالٍ جدًّا (على شكل ديكستروز – سكر العنب - وشراب الغلوكوز وغيره). وإذا فحصنا مؤشر العناصر الغذائية الموجودة في البيتزا اليوم فتلك كارثة!

بمجرد أكل البيتزا تنفجر السعرات الحرارية، ويرتفع بشكل صاروخي مستوى مؤشر السكر في الدم، وكذلك مستوى الأنسولين، وكثافة السعرات الحرارية فيها سيئة، كما أنّ كثافة العناصر الغذائية سيئة للغاية كذلك.

باختصار، فإنَّ البيتزا المصنّعة في الخارج خطرة جدًّا على صحتنا.

البدائل الصحية: هي أن تصنّعي البيتزا في المنزل وتختاري المكونات الجيدة.

3. الخبز الأبيض

Advertisements

يتمّ صنع الخبز من القمح. غير أنّ مشكلة القمح هي أنه من الحبوب التي ليست "طبيعية" من الناحية الوراثية.

وفي واقع الأمر تتم زراعته بعد عملية تحسين كبيرة أُجريت عليه مع أنواع أخرى من القمح، للحصول على عائد أفضل.

وإضافة إلى ذلك تمتلك هذه الحبوب بروتين يسمى الغلوتين. والغلوتين هو أصل الإصابة بمتلازمة فرط نفاذية الأمعاء، وهذه المتلازمة المعروفة جدًّا هي أصل أمراض كثيرة من بينها أمراض المناعة الذاتية.

البدائل الصحية: اِصنعي الخبز العضوي في المنزل باستخدام الطحين الموثوق.

4. أنواع عصير الفاكهة

غالبًا ما يُعتبر عصير الفاكهة وكأنه أمر جيد لصحة أجسامنا، ولكن هذا خطأ تمامًا.

وفي واقع الأمر، فإنَّ الفاكهة تحتوي على السكر الذي يدعى أحيانًا "السكريات الجيدة". وحتى لو كان هذا صحيحًا، فإنَّ المشكلة هي أنه عندما تتم إزالة الألياف التي تحتويها الفاكهة، فسوف تحصلين على بعض الفيتامينات، ولكن هذا ليس كل شيء، إنكِ سوف تحصلين كذلك على سكر الفاكهة.

ويعمل سكر الفاكهة تمامًا مثل السكر العادي، من حيث إنه يتم امتصاصه بسرعة جدًّا من قبل الجسم، وبالتالي يخلق ارتفاعًا صاروخيًّا في مؤشر السكر في الدم.

ولأغراض المقارنة فقط، فإنَّ عصير الفاكهة يحتوي على الأقل كمية السكر التي يحتويها الكوكولا أو البيبسي، وأحيانًا أكثر من ذلك!

البدائل الصحية: عليكِ بعصير الخضروات أو الفاكهة التي تحتوي القليل من السكر.

على سبيل المثال عصير التفاح أو البلوبيري أو الرمان، ولكن على أن تتنبّهي بأن تشربي ذلك في المناسبات فقط.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن الحصبة تمحو ذاكرة جهاز المناعة

اكتشاف طحالب تساعد علي إبطاء نمو الخلايا السرطانية