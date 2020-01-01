تعرف علي أهم 10 أطعمة صحية

استقبلي عام 2020 بصحة ولياقة من خلال تجنّب المأكولات المصنّعة والأطعمة الدهنية جدًّا، أو عالية السكر على سبيل المثال. كما التركيز على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية والعناصر المعدنية، والفيتامينات، والدهون الجيدة، ومضادات الأكسدة التي تحتاجها أجسامنا من أجل محاربة الكولسترول، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وشيخوخة الخلايا وأنواع مرض السرطان.

فإذا أردتِ العيش إلى فترة طويلة بصحة جيدة تمامًا، في ما يلي قائمة صغيرة تحتوي على أفضل 10 أطعمة صحية تمامًا:

التفاح

إذا كان التفاح من الفاكهة الصحية جدًّا، فذلك ببساطة لأنه غني بالألياف والفيتامينات، ولكن أيضًا بمضادات الأكسدة. وإذا أردنا مساعدة جسمنا على محاربة الجذور الحرّة، فليس للتفاح مثيل في ذلك. وإضافة إلى هذا، ومع جميع أنواع التفاح الموجودة في السوق من الصعب التخلي عن هذه الفاكهة اللذيذة التي يمكن استهلاكها نيئة أو مطبوخة. كما أنَّ التفاح من أفضل مثبّطات الجوع في العالم.

العدس

العدس من أكثر البقوليات المتوافرة شهرة، والأكثر صحيّةً كذلك! والعدس غني جدًّا بالألياف القابلة للذوبان، ويحمي القلب، ويمتص الكولسترول قبل أن يتسنى له الوقت لكي يثبت على الشرايين. وبفضل البروتينات التي يحتويها بكميات كبيرة، بمقدور العدس أن ينظم مستوى السكر في الدم: فهو مثالي للمساعدة على تجنّب أكل الوجبات الخفيفة. وأخيرًا فقد أثبتت دراسة حديثة أنّ العدس يحتل مرتبة جيدة جدًّا بين البقوليات، من حيث مضادات الأكسدة التي يحتويها.

البلوبيري- التوت الأزرق

يأتي البلوبيري من كندا ولونه الأزرق مذهل بطبيعة الحال، ولكن أيضًا يشتهر بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة. ولا يضاهيه أيّ توت في العالم بمحتواه هذا من مضادات الأكسدة. إنَّ استهلاك البلوبيري يحمي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان، ومشاكل النظر وفقدان الذاكرة وشيخوخة الخلايا، والتهابات المسالك البولية.

الأفوكادو

كان يُنظر إلى الأفوكادو منذ فترة طويلة، على أنه الشيطان بسبب غناه بالدهون. ولكن في يومنا هذا فقد أصبح يُنظر إليه بصفته من بين أكثر الأطعمة الصحية في العالم. صحيح أنه غني بالدهون ولكن بالدهون الجيدة، الأمر الذي يسمح بتخفيض الكولسترول! وهكذا عندما يصبح الكولسترول أقل، تقل بالتالي مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض القلب، والأوعية الدموية الأخرى. وإضافة إلى ذلك فإنَّ الأفوكادو يحتوي أيضًا على الغلوتاثيون، وهذا من أقوى مضادات الأكسدة.

البروكلي

ثمة سبب جيّد لتصنيف البروكلي من بين أفضل 10 أطعمة صحية! ربما بسبب شهرته كطعام مضادّ للسرطان؟ في واقع الأمر فإنَّ البروكلي من الخضروات الغنية بمركبات الكبريت، والتي يؤدي استهلاكها إلى زيادة إنتاج الأنزيمات التي تزيل سموم المواد المسببة للسرطان. ولا ننسى كذلك أنه وبفضل غنى البروكلي في الكالسيوم والبوتاسيوم والآلياف والفيتامينات ك K وسي C، فإنه يحمي كذلك عظامنا، وضغط الدم الشرياني لدينا، وذاكرتنا.. ويمكن استهلاكه نيئًا أو مطبوخًا.

اللوز

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يجب أن نحمل اللوز بين أيدينا أو في حقيبتنا دائمًا. نعم اللوز يحتوي دهون أقل، ولكنه قوي بالعناصر المغذية ويسمح لنا بالحصول على حصة كاملة من الفيتامين إي E والمغنيسيوم (وهما عنصران غذائيان يفتقد إليهما نظامنا الغذائي بشكل عام)، وعلى مضادات الأكسدة والألياف. ومع بذور الشيا فإنهما من المكسرات والبذور الأكثر صحة وغذاءً في العالم.

بذور الكتان

من عائلة البذور المغذية جدًّا، إذ لا يمكن التفوق على بذور الكتان. ونجد في ملعقة كبيرة من بذور الكتان أكثر بقليل من 2 غرام من الألياف، وتحديدًا الألياف القابلة للذوبان التي تساعدنا على تخفيض مستوى الكولسترول السيّىء. وعلاوة على ذلك، فإنَّ بذور الكتان تسمح لنا أيضًا بمحاربة سرطان الثدي وتحمينا من الإصابة بالسكتة الدماغية.

الثوم

الثوم مضادّ للبكتيريا ومضادّ للفطريات، ومضادّ للالتهابات والفيروسات، ومضادّ حيوي طبيعي. والثوم يحمي قلبنا وشراييننا ونظامنا المناعي... ولا ننسى كذلك أنَّ الثوم يساعدنا أيضًا على محاربة السكري والكولسترول والاضطرابات الهضمية، ويبعد عنا مرض سرطان القولون والبروستات. ويكفي من أجل ذلك أن نستهلك 6 فصوص صغيرة من الثوم في الأسبوع. ولا ننسى بعد أكل الثوم أنه يجب تنظيف الأسنان لتجنّب الرائحة الكريهة.

الفلفل

الفلفل من الخضروات التي تتمتع بقيمة كبيرة، سواء كانت نيئة أو مطبوخة، وسواء كان لونها أخضر أو أصفر أو برتقاليًّا أو أحمر! الفلفل قليل السعرات الحرارية جدًّا وغني بالألياف والماء والفيتامينات أ A وبي B وسي C وبي P. وعلى وجه الخصوص ترتبط الفيتامينات C و P بالعديد من مضادات الأكسدة التي يحتويها الفلفل، الأمر الذي يسمح لنا بمحاربة شيخوخة الخلايا ومساعدتنا على المحافظة على بشرة جميلة.

السلمون

على الرغم من أنّ السلمون من الأسماك الدهنية، إلا أنه من الأطعمة الصحية جدًّا. لماذا؟ الجواب ببساطة لأنَّ الدهون التي يحتويها السلمون هي دهون جيدة تدلل شراييننا وتحمينا من أمراض القلب والأوعية الدموية. وأثبتت دراسة حديثة أنَّ استهلاك السلمون مرتين في الأسبوع يكفي لتخفيض خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 27 في المئة.

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