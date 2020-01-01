شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى سبب زيادة تساقط الشعر بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني كثير من النساء من زيادة تساقط الشعر بعد الولادة، وعادة ما يبدأ هذا فى مدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر بعد الولادة، على الرغم من أنه قد يستمر ما يصل إلى 18 شهراً لدى بعض النساء، فى هذا التقرير نتعرف على سبب زيادة تساقط الشعر بعد الولادة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.



تساقط الشعر

اسباب زيادة تساقط الشعر بعد الولادة

وقال الدكتور ديادر ماكينتوش، أنه مع انخفاض مستويات هرمون الأستروجين بعد الولادة، فإن الشعر يتساقط بشكل زائد مرة واحدة، مضيفاً "عادةً ما يتساقط شعر الكثير من النساء خلال أشهر ما بعد الولادة".

وأوضح أن شعر بعض النساء سوف يصبح أرق وأقل فى الحجم والكثافة قليلاً عما كان عليه من قبل لكن سيعود إلى المراحل الطبيعية لنمو الشعر بعد ذلك.وقال الدكتور ماكينتوش أن الشعر بعد الولادة يعود إلى طبيعته فى الغالب في غضون عام من الولادة .

ورأى الدكتور ماكينتوش أن زيادة مستويات هرمونات الأندروجين أثناء الحمل يمكن أن تسبب نموًا أكبر للشعر على البطن أو الوجه، ويزول هذا الشعر الإضافي عادة حوالي 6 أشهر بعد الولادة.

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طرق التعامل مع تساقط الشعر بعد الولادة

على الرغم من أن تساقط الشعر بعد الولادة أمر طبيعي، فهناك حالات طبية يمكن أن تسبب تساقط الشعر، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو فقر الدم.

العلاج الوحيد لفقدان الشعر بعد الحمل هو الصبر حتى ينمو الشعر من جديد، حيث لا يوجد فيتامين سحري أو مكملات غذائية يمكن أن تمنع تساقط الشعر بعد الولادة.

إذا كان شعرك قليل الكثافة يزعجك، جربِ قصة شعر جديدة أو استخدمِ شامبو مكثف مع تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والابتعاد عن صبغات الشعر المليئة بالمواد الكيميائية.