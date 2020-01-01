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شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب بالكرة المطاطية يقوي عضلات الظهر والمقعدة والبطن والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
قالت مجلة معنية بالصحة والجمال إن الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر، خاصة لدى الحوامل؛ إذ يعمل التدريب بالكرة على تقوية عضلات الظهر والمقعدة والبطن.
وأضافت مجلة "Elle" الفرنسية أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد أيضا في التحضير للولادة، كما أنها قد تكون مفيدة بعد الولادة أيضا؛ إذ يعد الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد حال شق ما يعرف بـ"منطقة العجان" عند الولادة.
وأشارت إلى أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحة أن الكرة ذات قُطر 65 سم تناسب النساء، اللتي يتراوح طول قامتهن بين 155 و175 سم.
وتابعت: "من المهم أيضا أن تتمتع الكرة المطاطية بالمتانة؛ إذ ينبغي أن تتراوح قدرة تحملها بين 250 و500 كجم".
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