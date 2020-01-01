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شكرا لقرائتكم خبر عن الهواتف الذكية تتسبب في مخاطر صحية وعقلية! والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
لقد صرحت بعض وسائل الاعلام العالمية بعض التحذيرات لمالكي الهواتف الذكية من استخدامها قبل النوم لما في ذلك من الضرر البالغ على الصحة.
وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي أن الهواتف الذكية تتسبب في مخاطر صحية وعقلية أيضا لمستخدميها خاصة استخدام ما قبل النوم.
وقد أوضح الموقع أن الأضواء الزرقاء الخارجة من شاشة الهاتف والأجهزة الالكترونية عامة، من الممكن أن يؤثر سلبيا على الرؤية البصرية للمستخدم.
ويمنع هذا الضوء أيضا إفراز هرمون الميلاتونين، المسئول عن ضبط عمل جسم الإنسان والتحكم في دورات النوم والاستيقاظ ما يؤدي إلى ارتباك النوم وأمراض الاكتئاب والسرطان.
ويساعد التعرض المباشر للضوء الأزرق على تلف شبكية العين وتطور الأمور إلى ما يعرف بالضمور البقعي للشبكية ما يؤدي إلى فقد الرؤية.
ولفت الموقع أن الضوء الأزرق يؤثر سلبا على الصحة النفسية بسبب انخفاض مستويات الميلاتونين واضطرابات النوم، أحد مسببات الاكتئاب.
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