الإمارات تغيث سكان شبوة بشحنة أدوية لحمى الضنك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شحنة أدوية ومحاليل لمكافحة وباء "حمى الضنك" بمديرية بيحان بمحافظة شبوة اليمنية، تلبية لنداء استغاثة وجهته الجهات المختصة والمواطنون اليمنيون لمكافحة الوباء حفاظا على حياة سكان بيحان.

وأعرب عدد من أهالي بيحان عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على مبادراتها الإنسانية واستجابتها العاجلة لمكافحة وباء حمى الضنك، مؤكدين أن وصول شحنة الأدوية والمحاليل سيسهم في علاج الحالات المصابة بالمرض.

وأوضح مدير الصحة والسكان بمديرية بيحان، محمد سالم هادي، أن هيئة الهلال الأحمر لم تتأخر عن تلبية نداء الاستغاثة بتقديم الأدوية والمحاليل الطبية المطلوبة، معربا عن شكره لدولة الإمارات التي لا تدخر جهدا في سبيل مساعدة الشعب اليمني.

وأكد فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة خلال عملية تسليم الشحنة أن "الهلال" سارع بتلبية النداء العاجل من الجهات المختصة بمديرية بيحان في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات لجميع القطاعات في المحافظات اليمنية وعلى رأسها القطاع الصحي من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.