- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي البلدة التي احتفلت بالعام الجديد قبل موعده بـ12 ساعة؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
احتفل سكان قرية صغيرة غرب العاصمة الإسبانية مدريد بحلول العام الجديد، ظهر الثلاثاء، قبل موعده بـ12 ساعة.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم سكان القرية، الذين لا يزيد عددهم على 30 شخصاً، تتجاوز أعمارهم 80 عاماً، ولا يريدون أن يظلوا متيقظين حتى منتصف الليل للاحتفال بالعام الجديد في الوقت الفعلي لحلوله.
واعتاد سكان قرية "فيلار دي كورنيخا" على الاحتفال بالعام الجديد في الساعة 12 ظهراً منذ عام 2004.
وينضم زوار القرية إلى سكانها في الاحتفال بالعام الجديد وقت الظهيرة، إذ اجتمعوا في الميدان العام بالقرية، وتناولوا الأعناب، في الوقت الذي دقت فيه أجراس برج مبنى البلدية في القرية 12 مرة.
ويعتقد أن تناول العنب يجلب حسن الحظ في العام الجديد، وفي نهاية الاحتفال تبادل سكان القرية التهاني بمناسبة حلول العام الجديد.
وتعرضت قرية "فيلار دي كورنيخا" مثل غيرها من المجتمعات الريفية في إسبانيا لهجرة داخلية على مدار عقود، إذ ينتقل الشباب إلى المناطق الحضرية.
وكان عدد سكان القرية يربو على مئات عدة من الأشخاص خلال خمسينيات القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي البلدة التي احتفلت بالعام الجديد قبل موعده بـ12 ساعة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.