شكرا لقرائتكم خبر عن العُقيدات الدرقية أنسجة حميدة أو خبيثة تظهر بالغدة الدرقية.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العُقيدات الدرقية هي نمو في الغدة الدرقية، ومعظم العُقيدات هي أنسجة حميدة ، لكن بعضها يمكن أن يكون خبيثًا أو سرطانيًا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض العقيدات الدرقية، وفقاً لموقع" hopkinsmedicine".



الغدة الدرقية

وهناك عدة أنواع من العقيدات:

-العقيدات الغروية، تراكم حميد لخلايا الغدة الدرقية التي تشكل واحدة أو أكثر من العقيدات على الغدة الدرقية.

- الورم الحميد المسامي.

- أكياس الغدة الدرقية (عادة حميدة)، أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل وأحيانًا بأجزاء صلبة.

- العقيدات الالتهابية ، التي تشكلت نتيجة لالتهاب مزمن في الغدة.

-سرطان الغدة الدرقية (العقيدات الصلبة عادة).

قد تؤثر بعض العقيدات على الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية ، مسببة أعراض قصور الغدة الدرقية (الغدة الدرقية الخاملة) أو فرط نشاط الغدة الدرقية.



العقيدات الدرقية

أعراض العقيدات الدرقية

لا تسبب العديد من العقيدات أعراضًا إلا أنها كبيرة بما يكفي للتأثير على الأنسجة والأعضاء المحيطة بها أو ظهورها على الرقبة. اعتمادًا على نوع العقدة وسببها، قد تشمل الأعراض:

-صعوبة في البلع.

-بحة أو التغييرات فى الصوت.

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-ألم في الرقبة.

-تورم واضح بالرقبة أو تضخم الغدة الدرقية.

-فقدان الوزن السريع والمفاجئ.

- نبضات سريعة أو غير منتظمة.

-العصبية والقلق.

-التعب والإعياء.

-جفاف الجلد.

-زيادة الوزن.

-وذمة الوجه (تورم).

علاج العقيدات الدرقية

يعتمد العلاج على نوع العقدة وسببها، في بعض الأحيان ، هناك حاجة إلى المراقبة والمتابعة المنتظمة، والأدوية والجراحة قد تكون ضرورية أيضًا.