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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عوادم السيارات تهدد الحامل بالتسمم والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
حذّرت دراسة أمريكية من أن تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات وغيرها من المركبات يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير على النساء الحوامل.
ونقلت شبكة "يو أس نيوز" الأمريكية عن علماء في البرنامج الوطني لعلم السموم التابع للمعهد الوطني الأمريكي لعلوم الصحة البيئية أنّ التعرّض لعوادم السيارات مرتبط بتطور اضطرابات ارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل.
وكشف العلماء نتائج دراستهم بعد تحليل الدراسات المنشورة حول الروابط بين تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور وتسمم الحمل.
وأوضح العلماء أن تعرُّض الحامل لما يساوي ٢،٥ وحدة من المادة الجسيمية في الغلاف الجوي من انبعاثات حركة المرور يزيد احتمال الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 50% تقريبا.
ووجد العلماء أن النساء اللائي يعشن على مسافة ربع ميل من طريق رئيسي أو في مناطق ذات مستويات عالية من الحركة قد يتعرّضن لخطر متزايد للإصابة بتسمم الحمل.
وتحدث اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بين نحو 10% من النساء في جميع أنحاء العالم وهي سبب رئيسي للمرض والوفاة المرتبطة بالحمل.
وتتعرض النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل لخطر متزايد للولادة المبكرة، وأطفالهن أكثر عرضة لخطر انخفاض الوزن عند الولادة وعدد من المشكلات الصحية الطويلة الأجل، وفقا للكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة.
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