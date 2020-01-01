داني أولمو.. "ملك المراوغات" الذي يقاتل برشلونة لاستعادته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة، من أجل استعادة لاعبه السابق داني أولمو، جناح دينامو زغرب الكرواتي الحالي، عقب نهاية الموسم الجاري.

الصحافة الإسبانية أكدت أن عرض برشلونة سيتم رفضه من النادي الكرواتي، لكنها أشارت إلى أن البارسا مستعد لمجابهة هذه الخطوة وسيقدم عرضاً آخر على أن ينضم اللاعب للفريق في الصيف المقبل، حيث يتسمك النادي الكتالوني بإعادة النجم الواعد.

من هو داني أولمو؟

هو لاعب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، نشأ في أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، واستمر فيها بين عامي 2007 و2014، قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب في 2014.

ويلعب أولمو ضمن صفوف زغرب بداية من موسم 2014-2015، وخاض معه 124 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 34 هدفا.

يجيد اللاعب الشاب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر ولاعب الوسط المتقدم في طريقة 4-3-3، المركز الذي كان يشغله أندريس إنييستا قائد البارسا سابقاً، ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا.

لدى اللاعب معدل مراوغات يصل إلى 5.6 مراوغة في المباراة الواحدة وفقاً لتقرير سابق من صحيفة "سبورت" الكتالونية، كما أنه كان أكثر لاعب تحت 21 سنة قياما بالمراوغات في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بـ30 مراوغة صحيحة.





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وبخلاف الصفات الهجومية لأولمو، فإنه يجيد أيضاً التغطية الدفاعية، حيث يفوز بمعدل 57% من الصراعات الثنائية التي يدخل بها، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى صغر حجم جسمه.

وكان أولمو أحد العناصر البارزة في منتخب إسبانيا المتوج بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما على حساب ألمانيا في صيف 2019، كما تم استدعاؤه مؤخراً لتمثيل منتخب إسبانيا الأول.

ارتبط اسم اللاعب بالعديد من الأندية الكبرى الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بخلاف برشلونة.

لفت أولمو الأنظار بقوة بعد مشاركته في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري وتسجيله 3 أهداف في دور المجموعات.

بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال عن اللاعب قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال: "لقد كان واحداً من أفضل اللاعبين مع منتخب إسبانيا للشباب، أنا سعيد جداً من أجله، إنه يقوم بعمل رائع".

اللاعب نفسه تحدث عن اهتمام الأندية به وعلى رأسها برشلونة في تصريحات خلال شهر أغسطس/آب الماضي قال فيها: "برشلونة له حب خاص مني، لقد كان بيتي منذ 6 سنوات، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

يذكر أن اللاعب شارك في 22 مباراة مع دينامو زغرب هذا الموسم بمختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7، علما بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2021.