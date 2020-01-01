محكمة إماراتية تدين رجلًا هجا طليقته بقصيدة شعرية بتغريمه 20 ألف درهم

قضت محكمة النقض في الإمارات، بتأييد حكم بفرض غرامة ضد رجل بسبب هجائه طليقته في قصيدة شعرية، وأيدت النقض في أبوظبي، قرار المحكمة بفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم (5400 دولار) بحق الرجل لإدانته بالسخرية من طليقته بقصيدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وكشفت تحقيقات المحكمة أن المتهم سخر من زوجته السابقة بالقول إنها "تشبه القرد طالبا منها المغادرة"، وتضمنت القصيدة الشعرية، حسبما نقلتها طليقة الرجل للمحكمة، "أخيرا أشعر بالراحة، فليذهب ذلك القرد إلى الجحيم".

وأوضحت السيدة أن القصيدة، نشرها طليقها لتشويهها وإلحاق العار بها، متابعة: "استمر في إرسال هذه الرسائل المسيئة لي على تطبيق واتسآب"، وأشارت إلى أن زوجها السابق أرسل لها أيضا بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الشاطئ بعد طلاقها.

ومن جانبه نفى الرجل إرسال أي رسائل مسيئة كهذه إلى زوجته السابقة، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي وجدت أنه مذنب بناء على الأدلة المقدمة، بما في ذلك رسائل "واتسآب".

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