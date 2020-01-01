شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل:رعب فى الصين من ظهور جديد لمرض سارس القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من الفزع والرعب تسيطر على مسؤولى الصحة بالصين من ظهور مرض سارس القاتل مرة اخرى بسبب إصابة 27 مريضاً بـ التهاب رئوي غير معروف يشبه الفيروس القاتل والذى ظهر في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، حيث يجرى الخبراء تحقيقات في سبب ظهور المرض الغامض الذي أصاب 27 شخصًا في مدينة ووهان، ويخشى المسؤولون أن يرتبط تفشي المرض بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة" سارس" .

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية ، ففي عام 2003 ، توفي 775 شخصًا بسبب فيروس سارس، ومع بداية عام جديد يطل المرض القاتل من جديد ليهدد الصين حيث تم إصابة ما يقرب من 30 شخصًا بمرض "مجهول" من الالتهاب الرئوي مما أثار مخاوف من وباء سارس آخر.

ويقاتل 7 مرضى في ووهان ، مقاطعة هوبي ، من أجل حياتهم في المستشفى بسبب المرض الغامض، وتم إعداد خبراء للتحقيق في سبب المرض، الذي يخشى المسؤولون أن يكون مرتبطًا بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).

وأوضح تقرير ديلى ميل أن فيروس سارس شديد العدوى ، وهو نوع من الالتهاب الرئوي الذى أنهى حياه مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، ولم تسجل أي حالات في العالم منذ عام 2004.

من جانبها أصدرت لجنة الصحة البلدية في ووهان اليوم تحذيرا طارئا بشأن الحالات التي حدثت جميعها منذ بداية ديسمبر، وقالت المنظمة إن المستشفيات في جميع أنحاء المدينة عالجت "سلسلة متتالية من المرضى المصابين بالتهاب رئوي غير مفسر".

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حيث ان من بين المصابين ، 7 في حالة حرجة ، 18 في حالة مستقرة واثنان على وشك الخروج من المستشفى قريبًا، وقالت لجنة الصحة ببلدية ووهان ان جميع المرضى تم عزلهم وان اتصالاتهم الوثيقة تخضع لمراقبة طبية، ويجري التحقيق والتنظيف في سوق للمأكولات البحرية في المدينة حيث يعمل معظم المرضى، بعد أن أظهرت الاختبارات المعملية الأولية أن الحالات كانت الالتهاب الرئوي الفيروسي.

وسيقوم خبراء من لجنة الصحة الوطنية بإجراء مزيد من الاختبارات ، على أمل العثور على سبب لهذه الحالات، وقال مصدر في المستشفى لم يكشف عن اسمه لصحيفة الشعب اليومية الرسمية: "سبب المرض غير واضح.

في عام 2003 ، قام المسؤولون الصينيون بتغطية تفشي مرض السارس لعدة أسابيع قبل تزايد عدد القتلى ، وأجبرت الشائعات الحكومة على الكشف عن الوباء، وانتقدت منظمة الصحة العالمية الصين بسبب الإبلاغ عن عدد حالات السارس بعد تفشى المرض.

وانتشر مرض السارس ، الذي ظهر في جنوب الصين في أواخر عام 2002 ، بسرعة من جنوب الصين إلى مدن ودول أخرى في عام 2003، وأصيب أكثر من 8000 شخص وتوفي 775.

أقالت الصين وزير الصحة آنذاك تشانغ ون كانغ بسبب سوء التعامل مع الأزمة في عام 2003 ، بعد عدة أشهر من الإبلاغ عن الحالة الأولى، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين كانت خالية من فيروس السارس القاتل في مايو 2004، منذ هذا الوقت لم يتم الإبلاغ عن أي حالات سارس معروفة في أي مكان في العالم.