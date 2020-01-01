فيديو معلوماتى.. نظام غذائى لمن يعانون ضعف القلب والأوعية الدموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائى مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، يساعد فى مثير من الأحيان فى تقليل خطر أمراض القلب في الناس العاديين، ووفقا للجمعية الأمريكية للقلب " heart " فأن اتباع نظام غذائي صحى يجب أن يتبع أيضا من قبل مرضى ضغط الدم المرتفع والسكرى والكولسترول. الأطعمة المغذية للقلب الأطعمة المغذية للقلب الفواكه وخضراوات :

تزيد من المناعة وتقلل من الالتهابات وتكفي أيضًا احتياجات الجسم الغذائية. الطماطم:

الطماطم: غنية بالليكوبين الذي له خصائص مضادة للأكسدة، مما يعزز الدورة الدموية. Advertisements الخضراوات الورقية الخضراء:

الخضراوات الورقية الخضراء: تحتوى على مضادات أكسدة وغنية بفيتامين K الذي يسيطر على ضغط الدم. الأحماض الدهنية أوميجا -3

الأحماض الدهنية أوميجا -3 تعد الأسماك والمكسرات أفضل مصادر لأوميجا 3 التى تنظم الدهون الثلاثية، وتقلل ضغط الدم الأفوكادو:

الأفوكادو: مصدر رائع للدهون غير المشبعة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التوت:

التوت: يحتوي على الانثوسيانين الذى يقلل الالتهاب ويمنع الجسم من الإجهاد التأكسدى.

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