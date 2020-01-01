شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات السنة الجديدة .. أفضل 5 أهداف صحية لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظل معالجة المخاوف الصحية أولوية قصوى بالنسبة لغالبية الأشخاص فى بداية العام الجديد لكن هل قرارات السنة الجديدة فكرة جيدة؟ غالبًا ما يقول المتشككون إنها مضيعة للوقت - لأننا عادة ما نفشل في الاحتفاظ بها أو الاستمرار عليها للوقاية من المرض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدم الباحثون من جامعة مانيسوتا 5 أهداف صحية يمكن فعلها فى عام 2020، وتشمل:

1. بناء العضلات - ولكنك لا تحتاج إلى الذهاب لصالة رفع الاثقال

بعد سن الثلاثين، ما لم تعمل على تقوية العضلات ستفقد ما بين 3 إلى 5% من كتلة العضلات الخاصة بك كل 10 سنوات، ويرتبط فقدان كتلة العضلات بضعف العضلات - وفي النهاية يجعل الأنشطة اليومية البسيطة ، مثل تسلق السلالم أو حتى الاستيقاظ من كرسي، أكثر صعوبة مع تقدمنا ​​في العمر.

ويؤدي عدم النشاط إلى المزيد من فقدان العضلات ، وإلى وجود حلقة مفرغة تؤدي في النهاية إلى زيادة خطر السقوط والإعاقة وحتى الموت المبكر.

لذا فإن بناء بعض العضلات فكرة جيدة، لكن هذا لا يعني رفع الأثقال الثقيلة.

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إن قرار السنة الجديدة يجب أن يكون تنفيذ 40 عملية ضغط دفعة واحدة كل يوم، والبداية ب 10 فقط.

2. وضع هدف كبير لتخفيف الوزن

كما ذكرت، أظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يضعون أكبر أهداف إنقاص الوزن هم الأكثر عرضة لضرب أهدافهم، ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أنه إذا كنت طموحًا، فمن المحتمل أن تكون أكثر جدية وتفقد الوزن بسرعة.

ولقد أثبت هذا في العديد من الدراسات أنه وسيلة فعالة للغاية للتنحيف - تتناقض مع الحكمة المتصورة المتمثلة في اتباع نظام غذائي "بطيء وثابت".

أوصي بشيء صعب للغاية، ولكنه قابل للتنفيذ تمامًا: تهدف إلى تناول 800 سعرة حرارية يوميًا، يوميًا، لمدة أسبوعين على الأقل، وتذكرأن فقدان الوزن السريع ليس مناسبًا للجميع ويجب أن يتم بأمان وبشكل صحيح.

3. اقرأ المزيد من الكتب

قال أحد العلماء: "ساعدتني الكتب خلال سنوات مراهقتي المتعثرة وأحببت القراءة لأطفالي عندما كانوا صغارًا، وأحب القراءة ، وأهدف إلى الحصول على كتاب واحد على الأقل في الأسبوع.

4. الحصول على الهواء الطلق للتغلب على الإجهاد

أظهرت الأبحاث الحديثة التي جمعت أدلة من أكثر من 140 دراسة شملت أكثر من 290 مليون شخص، من بين أمور أخرى، أن التعرض للمساحات الخضراء يقلل بشكل كبير من مستويات الكورتيزول اللعابي لدى الناس - علامة على الإجهاد.

5. تعلم لغة لضرب الخرف

وهذه طريقة رائعة أخرى لتحدي عقلك، خاصة عندما يتعلق الأمربتعزيز استدعاء الذاكرة ومدى الاهتمام والتركيز، وعلى عكس لعبة الشطرنج أو لعبة سودوكو، فإن تعلم لغة جديدة يشتمل على أجزاء مختلفة من عقلك.