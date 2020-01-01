شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين يوجا تساعد على تحسين النوم وتعالج الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت العديد من الدراسات فوائد اليوجا بتحسين النوم، بما في ذلك النتائج الحديثة التي أجراها معهد أبحاث جونز هوبكنز الأمريكى والتي أظهرت نومًا أفضل للمرضى المكفوفين الذين شاركوا في برنامج اليوجا لمدة ثمانية أسابيع، وأظهرت دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة Alternative Therapies In Health and Medicine فعالية اليوجا في علاج الأرق لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً لمدة 12 أسبوعًا، حيث أحدثت اليوجا تحسينات كبيرة في الجودة الشاملة للنوم ومدة وكفاءة النوم.

ووفقاً لموقع "جونز هوبكنز" نقدم أفضل 3 تمارين يوجا تساعدك على النوم والاسترخاء، قم بممارسة هذه التمارين قبل الذهاب إلى السريركجزء من روتينك الليلي مباشرة قبل النوم.



رفع الساقين

تمارين يوجا تحسن النومتمرين رفع الأرجل أعلى الحائط

- اجلس جانبًا على الحائط مع وضع ساقيك مباشرة أمامك.

-اخفض الجزء العلوي من جسمك بلطف على الأرض على ظهرك مواجهًا للجدار، في الوقت نفسه، أرفع ساقيك بشكل مستقيم إلى أعلى الحائط، مع تثبيت أوتارالركبة والفخذين حتى تكون مسطحة على الحائط.

Advertisements

-حافظ على استرخاء قدميك ولا تقوم بثنيها مع الحفاظ على وضع ذراعيك بشكل مريح جانبك، واستراحة قدميك، قد تحتاج إلى شيء لدعم أسفل الظهر أثناء القيام بذلك.

تمرين الفراشة

استلق على ظهرك، وأثنى ركبتيك معاً، كما فى الصورة أثناء الضغط على باطن قدميك معًا، ادعم ركبتيك بالوسائد حتى تتساوى ركبتيك فى نفس المستوى.



تمرين Corps

تمرين الـ corps

قم بالاستلقاء على ظهرك مع فرد ذراعيك بجانبة وجعلها مفتوحة، يجب أن تشعر بالراحة التامة من الرأس إلى أخمص القدمين، التنفس ببطء وبشكل متساو، وانتبه لمدى شعور جسمك بالأرض.