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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشوكولاتة تحسن خصوبة الرجال والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
كشفت دراسة سويدية أن تناول الرجال الحلوى والشوكولاتة يوميا لمدة أسبوع يعمل على تحسين جودة الحيوانات المنوية مؤقتا.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "لينكوبنج" السويدية أن التهام الوجبات الخفيفة السكرية التي يزداد استهلاكها خلال فترة الأعياد، قد يكون مفيدا بالفعل على المدى القصير، من خلال زيادة خصوبة الرجال.
وفوجئ الباحثون السويديون بأن تناول ما يعادل 450 جراما من الحلوى يوميا لمدة أسبوع يعزز من جودة الحيوانات المنوية للرجال.
وخضع 15 متطوعا على نظام غذائي صارم لمدة 7 أيام مليء بالمكسرات والتوت والخضراوات في البداية، وقدَّم الرجال عينات من السائل المنوي طوال فترة الدراسة التي أظهرت أن نوعية الحيوانات المنوية قد تعززت.
وكان لتدفق السكر المفاجئ في المرحلة الثانية من الدراسة، على شكل حلويات ومشروبات غازية، تأثير إيجابي على جودة الحيوانات المنوية.
وقال الباحثون إن النتائج تثبت أن النظام الغذائي يمكن أن يغيّر نوعية الحيوانات المنوية في غضون أيام.
ومع ذلك، حذر الباحثون من أن تناول الوجبات السريعة على مدى فترة طويلة قد يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة على المدى الطويل.
وتشير دراسات سابقة إلى أن عدد الحيوانات المنوية بين الرجال الغربيين انخفض إلى النصف على مدار الـ40 عاما الماضية، بعد التحول إلى أنظمة غذائية غير صحية.
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