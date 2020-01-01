بطرق طبيعية ودون تكاليف.. بيّضوا أسنانكم في البيت!

الأربعاء 1 يناير 2020

عندما نخرج من عيادة طبيب الأسنان كم يكون غريباً ذلك الشعور بنظافة فمنا! ما أجمل ذلك الشعور بالانتعاش! وأسناننا كم تكون ناصعة البياض!



ولكن توجد حيل بسيطة يمكنكم اتباعها لكي تحافظوا على نظافة فمكم لأطول وقت ممكن بانتظار الزيارة التالية عند الطبيب! وعندما يرى حالة فمكم سيشعر بالعجب من هذا العمل! وأنتم أيضًا ستشعرون بالفخر!

بالطبع عليكم أن تتجنبوا كافة المنتجات التي يمكنها أن تلطّخ أسنانكم كالمشروبات الغازية الملوّنة والقهوة والتبغ وغيرها.

إليكم 5 حيل لكي تحافظوا على أسنانكم ناصعة البياض إلى أن يحين موعدكم التالي عند طبيب الأسنان!

غيّروا فرشاة أسنانكم باستمرار

إحدى أسهل طرق الحفاظ على أسنان بيضاء ونظيفة هي تغيير فرشاة أسنانكم باستمرار. على مر الوقت تتلف فرشاة الأسنان وتتراكم عليها الجراثيم. كما أن شعيرات الفرشاة البالية والمثنية لا تعود فعالة. يُنصَح بتغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر ما إن تبدأ علامات التلف بالظهور. على أي حال ليس هناك أي أعذار فيمكنكم أن تجدوا فراشي الأسنان في السوبرماركت. حين تتبضّعون إشتروا فرشاة أسنان إضافية!

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غسل الفم بالزيت

هذه العملية تصبح شعبية أكثر فأكثر في أمريكا. تسمّى هذه الطريقة بسحب الزيت وتقتصر على وضع مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند او زيت السمسم أو زيت الزيتون في فمكم وبين أسنانكم لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل تناول أي شيء. يفَضَل زيت جوز الهند لمزاياه الطبيعية المضادة للجراثيم. هذا الزيت يقتل الجراثيم ويمنع التسوّس وأمراض اللثّة ويبيّض الأسنان! النتيجة رائعة!

تنظيف اللسان

الجميع يعلم أن تنظيف اللسان يساعد على الحصول على رائحة فم أفضل ولكن هذه العادة تساعد أيضًا على قتل الجراثيم التي تنخر الأسنان. من الجيد أن تعلموا ذلك!

الخضار والفكهة النيئة

كما أن هناك مأكولات ومشروبات تلطّخ أسنانكم ثمة مأكولات تساعدكم على الحفاظ على أسنان بيضاء وسليمة! كالتفاح والجزر والخس. هي تعمل كالمقشّر فتنظّف أسنانكم بلطف عندما تمضغون. وهي تساعد على التخلّص من البقع السطحية القبيحة البلاك.

غسل الفم بخل التفاح

عند الحاجة فقط. إذا شعرتم أن أسنانكم أصبحت صفراء اللون بشكل غريب على الرغم من كافة العلاجات التي تقومون بها منذ زيارتكم الأخيرة عند طبيب الأسنان، يمكنكم أن تمزجوا حصتين من الماء مع حصة من خل التفاح واغسلوا فمكم بهذا المزيج. ولكن من المهم جدًا جدًا أن تغسلوا فمكم بالماء بعد ذلك. فيمكن لخل التفاح أن يضر بمينا الأسنان عندما يكون مركّزًا جدًا.