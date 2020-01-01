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شكرا لقرائتكم خبر عن شراب سحري لخسارة الوزرن.. ما هو؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
الغريبفروت (الليمون الهندي) غني بمضادات الاكسدة ومن المعروف أنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا. هذا النوع من الحمضيات يزودك بمنافع صحية عديدة بفضل غناه
بالفيتامينات والمعادن .. إليكم كيف تعدون شراباً سحرياً للصحة والجمال والتنحيف
المكونات
• حبة غريبفروت (ليمون هندي) كبيرة ناضجة
• ملعقة عسل عضوي
التحضير
اقطعي الغريبفروت إلى نصفين وأزيلي اللب مستعملة ملعقة.. يمكنك الاحتفاظ بها في البراد قبل أن تستعمليها لأن الطعم سيكون ألذّ. بعد ذلك ضعيها في خفاقة الكوكتيل واخفقي لب الغريبفروت مع العسل .
إن المكونات الصحية لهذا الشراب السحري ستحمي صحتك الذي يشكل البكتين والليكوبين أهم مكوناته.
البكتين: يحفز إفراز الكوليسترول الزائد. عبر تناول حبة غريبفروت باليوم يمكنك أن تقلل من الكوليسترول السيء بمعدل 15 بالمئة والتريغلسريد بمعدل 27 بالمئة. البكتين يقلل من مستوى الأنسولين وينظم الايض.
الليكوبين Lycopene يزيل السموم والمواد الخطرة من الجسم.
اشربي هذا العصير رشفة رشفة بعد الغداء ولكن انتظري دائماً 20 دقيقة قبل أن تشربيه، فسيستطيع أن يحرق نصف الوحدات الحرارية التي تناولتها وقت الغداء. كما أن هذا العصير فعّال في معالجة ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والشرايين.
ملاحظة: لا تأخذوا الغريبفروت مع بعض مضادات الاكتئاب وبعض الأدوية المخصصة للعلاجات النفسية مثل : buspirone (BuSpar), triazolam (Halcion), carbamazepine (Tegretol), diazepam (Valium), midazolam (Versed), sertraline (Zoloft) !!
الغريبفروت فعال ايضاً في محاربة الكريب (الانفلونزا) لأنه يحتوي على مواد تحارب الكريب وبعض الدراسات بينت أنه يحارب أيضاً السرطان وأمراض القلب.
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