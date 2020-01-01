تصرفات يجب ألا تتقبّليها من طبيبك النسائي أبداً.. ما هي؟!

الأربعاء 1 يناير 2020

تحديد موعد عند الطبيب النسائي مهمة صعبة عند أغلبية النساء فيؤجلنه دائمًا ويتوتّرن ويترددن. و في بعض المناطق يصعب إيجاد دكتورة نسائية انثى .. لذا تميل النساء إلى الحفاظ على الطبيب النسائي نفسه طوال الحياة بكل بساطة لأنهنّ تجرأن ووثقن فيه .



ولكن هذا خطأ! عليكِ أن تختاري طبيبًا نسائًيا جيّدًا حقًا، أي شخص لا يضعك في إحدى هذه المواقف السبعة التي نذكرها لك من

1. عليه ألا يُشعِرك بالأسى حيال جسدك لا أحد يحق له أن يُشعرك بالأسى حيال جسدك فكيف بالأحرى طبيبك النسائي. فهو شخص محترف ولا يملك أي سبب وجيه لكي يقدّم لكِ اي تعليق .

2. لا يحق له أن يحكم على خياراتك في الحياة من الطبيعي أن يطرح عليكِ طبيبك النسائي أسئلة شخصية لكي يفهم كيف يعمل جسدك ولماذا.،و لكن لا يحق له أن يقيّم إجاباتك: لا يهمّ إن كنت قد فقدت عذريتك (أو لا) ولا عدد شركائك الجنسيين فليس عليه أن يركّز إلا على وجهة النظر الطبية.

3 .لا يحق له أن يفحصك من دون أن يطلب إذنك أولًا لا يتردد بعض الأطباء النسائيين في فحص اي جزء في جسمك دون إعلامك قبل ذلك.

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ربما قد تكون عادة أو نسيان ولكن هذا خطأ لا يُغتَفر. عليه ان يعلمك دائمًا بما ينوي فعله لكي تعطيه موافقتك.

4. لا يمكنه أن يقوم بأي شيء بك من دون أن يفسّر لك قبلًا عليكِ أن تكوني مرتاحة عندما تذهبي لزيارة الطبيب.، إنها القاعدة الأساسية، ولكن على الرغم من أنك تشعرين بالانزعاج وبالعري والضياع والحيرة تذهبين من أجل صحتك. يجب أن تكون ثقتك بطبيبك النسائي تامة لكي تستطيعي أن تخبريه بأي أمر يزعجك أو يؤلمك أو يُشعِركِ بالمرض.

5. لا يحق له أن يفصح لعائلتك بما أخبرته به أثناء المعاينة كيف تأتمنين طبيباً على سرك (سرك الطبي) إن لم تكوني واثقة من أنه سيكتمه؟ على الطبيب النسائي أن يحترم حياتك الخاصة مهما حصل حتى ولو سمع أحياناً أموراً مزعجة.

6. لا يحق له أن يؤثر عليك بأي طريقة كانت نعم إنه طبيب ولا شك في أنه يملك خبرة ولكن قبل كل شيء هو طبيب عليه ان يكون موضوعياً وأن ينصحك بما هو الأفضل لصحّتك من دون أن يتأثر بالمعتقدات والرأي الشخصي.

7. لا يحق له أن يقول لك إنك تضيّعين وقتك أو أنك تضيعين وقته. كل النساء تراودهن شكوك حول صحتهنّ الجنسية أو جهازهنّ التناسلي من وقت إلى آخر.