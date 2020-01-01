ماذا يفعل اللبن بجسمك؟

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الأربعاء 1 يناير 2020
اللبن طعام صحي، يمكن أن يقضي على الكيلوغرامات الزائدة ويساعد في الحصول على مؤشر كتلة جسم صحي، إذا تمّ استهلاكه بشكل منتظم.
يتميّز اللبن بقدرة هائلة على تفكيك الدهون التي تتراكم عند مستوى الخصر. فالدراسات تؤكد أن الدهون لا تتخزّن عند الأشخاص الذين يستهلكون اللبن بشكل يومي مقارنةً بأقرانهم الذين قلّما يأكلون اللبن، ومردّ ذلك إلى غنى هذا الغذاء بالكالسيوم المعروف بقدرته على توزيع الدهون في الجسم.
وتسهم النشويات والبروتينات الموجودة في اللبن في مدّ الجسم بالطاقة والنشاط، الأمر الذي يساعد في ممارسة التمارين لمدة أطول من أجل حرق الدهون غير المرغوب فيها.
كما يمكن للبن أن يسدّ الجوع لفترة طويلة، الأمر الذي يخفّض معدل السعرات الحرارية المستهلكة يومياً ويزيد قدرة الإنسان على مقاومة شهيّته الكبيرة للأطعمة غير الصحية والغنية بالسعرات الفارغة. ويلعب الكالسيوم الموجود في اللبن بنسبة كبيرة، دوراً أساسياً في منع الجسم من امتصاص دهون الأطعمة الأخرى.
كذلك، تشير الدراسات إلى أن استهلاك الكالسيوم الموجود في اللبن وسواه من الأطعمة الصحية يزيد إنتاج الجسم للحرارة، ما قد يُعزز حركته الاستقلابية ويزيد قدرته على تفكيك الدهون.
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