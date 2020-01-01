كيف تتخلص من الحزوقة؟

الأربعاء 1 يناير 2020

يُعاني الكثيرون من مشكلة الحازوقة التي هي عبارة عن تقلّصات لا يُمكن السيطرة عليها من قبل الحجاب الحاجز أسفل الرئتين الذي تقضي مهمّته بنتظيم التنفّس ما يؤدي إلى تشنّجه وإغلاق الحنجرة والحبال الصوتيّة وبذلك يحدث الاندفاع المفاجئ للهواء.



ومن أسباب الحازوقة الإفراط في تناول الطعام، تناول الطعام الحار، المشروبات الغازيةّ والكثير غيرها... ومن العلاجات الكثيرة لها هناك علاج "فرك الأذن".

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كلّ ما عليك فعله هو وضع الأصابع خلف الأذن على المنطقة الليّنة والضغط عليها لإرسال إشارة للحجاب الحاجز للاسترخاء والتوقّف عن الحازوقة. عليك الضغط لمدّة 30 ثانيّة.

إن المعلومات الواردة في النص تبقى غير كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لذا لا تتردد في استشارة طبيب مختص.