الأربعاء 1 يناير 2020

كثيرات هنّ الفتيات اللواتي يهتممن برشاقة أجسامهنَّ ويعملن على إتباع العديد من النظم الغذائيَّة التي تُفقدهنَّ كثيراً من أوزانهنَّ، بالرغم من انعكاس ذلك سلبيَّاً على وجوههنَّ، التي تظهر عليها علامات الهزال الشديد، ما يُعطي انطباعاً بالإجهاد والمرض. ولتفادي ذلك، إليك قناع الخميرة والعسل لتسمين الوجه وإظهاره بشكل أفضل.



خميرة البيرة:

هي مادة شبيهة بالعجين، ولها شكل مستطيل. أمّا الخميرة الفوريَّة، فهي خميرة مجفَّفة تُباع في السوبر ماركت، على شكل حبيبات صغيرة بحجم حبَّة السكر.

الخميرة الفورية:

فوائد تجميل متعدِّدة، سواء للوصول إلى الوزن المثالي، أو لتنعيم الشعر. لكن فائدتها الأبرز هي في نضارة البشرة وتنقيتها.

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وتحتوي خميرة البيرة على جميع فيتامينات "ب" وتفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأعصاب والشهية ومن النحافة. واستخدام هذه الخميرة آمن جداً، وتؤخذ بمعدّل حبتين قبل الوجبات الثلاث للبالغين، وحبَّة قبل الوجبات لمن هم بين الثانية عشرة والثامنة عشرة من العمر.

كيف تستخدمين الخميرة لجمال بشرتك؟

المكونات: ملعقة من الخميرة، ملعقة من العسل، ليمونة، ملعقة من الزبادي.

الطريقة: اخلطي جميع المكونات السابقة معاً حتى تُصبح متماسكة بعض الشيء، ثمّ قومي بوضعها على وجهك لمدَّة نصف ساعة، ثمّ افركيها، قبل أن تغسلي وجهك بماء فاتر. أنهي التطبيق بوضع كريم مرطب.

كرري هذا القناع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة من تسمين الوجه وإعطائه نضارة وإشعاعاً.