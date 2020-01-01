تعرف على أفضل الخلطات الطبيعية المنزلية لتفتيح لون الوجه‎!

الأربعاء 1 يناير 2020

تلجأ النساء للمحافظة على بشرة مشرقة الى استعمال الكثير من المستحضرات التجميلية وكريمات التفتيح وغيرها من المرطبات التي تهدف الى نتائج سريعة وفورية. ولكن سرعان ما يذهب تأثيرها وتعود البشرة الداكنة، ولحل هذه المشكلة نقدم لك من موقع صحتي أفضل الخلطات الطبيعية التي باستطاعتك استعمالها في المنزل للحصول على بشرة جميلة ونقية وفاتحة.



ولكن نلفت انتباهك انّه يجب قبل استعمال أن نوع من الماسكات الحرص على نظافة البشرة من التلوث الخارجي من الزيوت أو من مستحضرات التجميل بغسلها بغسول الوجه والماء الفاتر قبل البدء، ثم استعمال بعض الطرق أدناه لتحضير بعض الماسكات التي تناسب طبيعة بشرتنا.

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للبشرة الخشنة: خلط مقدار ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة من الليمون ثم خلط المقادير جيداً ودهن المزيج على الوجه وتركه لمدة تتراوح بين ١٥ و٢٠ دقيقة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، هذه الخلطة لا تعمل فقط على تفتيح البشرة بل على جعل الوجه أكثر نعومة.

للبشرة الناعمة: لهذا القناع نحتاج الى مزج عبوة من الكركم مع القليل من دقيق الحمص ويجب إضافة اللبن حتى يصبح الخليط كالمعجون القاسي قليلاً وإضافة ملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل ومد الخليط بعد مزجه على الوجه لفترة ٢٠ دقيقة لا أكثر ثم شطفه، أما إذا شعرت أنه قبل انتهاء هذه الفترة تشتد بشرة الوجه يجب غسل الخليط عن الوجه.

للبشرة الدهنية: يجب الإنتباه مع البشرة الدهنية الى المقادير المستعملة لذلك نحن نحتاج الى مدّ بياض البيض على البشرة وتركه حتى يجفّ ثم بعد ذلك ترطيب اليد بالماء وفرك الوجه بشكل دائري لمدة 5 دقائق لكل جهة مع الذقن والجبين ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، فهذا سيمنح بشرتك لوناً فاتحاً جميلاً وسيخلصها من كل الدهون المترسبة.