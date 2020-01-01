هكذا يمكنك أخفف من شدة ألم الاسنان!

الأربعاء 1 يناير 2020

آلام الاسنان سببها الاستهتار وعدم العناية بها بشكل يومي،قلة العناية بها واستخدامنا لها بشكل يومي دون تنظيفها سبب تراكمات لبقايا فضلات الطعام بداخلها ،مما كان سبب لتسوسها،من الطبيعي أن يحدث تسوس الأسنان الم قوي ومفاجئ سواء كان في مكان عمله،أو في منزلة ماذا أنت بفاعل إذا ما جاء لك الم الأسنان في الليل ولا يوجد عيادة للأسنان قريبة منك،.



في هذه الحالة تضر إلي استخدام أدوية ومسكنات أو حتى أعشاب في سبيل تخفيف الألم لحين الوصول إلي عيادة الأسنان التي تعتبر العلاج الأمثل لتخص من مصدر إزعاجك.

من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم بعض الطرق والوسائل التي تخفف من الم أسنانكم.

للملح استخدامات متعددة هناك نعلمها وهي استخدامه للطعام وهناك استخدامات لا نعلمها يستخدم ملح الطعام لتخفيف من وجع الأسنان الذي يمكن يصيب الإنسان بشكل مفاجئ حتى تتيح له الفرصة للذهاب للطبيب،حيث يتم تذويب كمية بسيطة من الملح بكوب ماء ويقوم بالمضمضة بهذا المحلول المسكن للألم.

للقرفة مفعول قوي وفعال للقضاء علي الم الأسنان ،حيث يتم نقع ملعقتين من مسحوق القرفة في كوب ماء مغلي ،ومن ثم نقوم بشرب المنقوع بصورة تدريجية وبكميات بسيطة في البداية وذلك لأدراك مدي تقبل الجسم وخاصة عند المرأة الحامل.

لزيت القرنفل تاريخ عريق وقديم لعلاج الأسنان وتسكين الألم الناتج عن تسوسها ،وذلك من خلال وضع أوراق القرنفل علي الضرس المصاب ويمكن استخدام زيته للقضاء علي الألم ،يعتبر زيت القرنفل من اقوي المسكنات المشهورة للأسنان ومن شدة تأثيره القوي يستخدمه أطباء الأسنان في عياداتهم الخاصة وذلك ضمن ألحشوه المؤقتة.

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عند تعرضك للألم أسنان بشكل مفاجئ ينصح بوضع قطعة صغيرة من القرنفل فوق السن الذي يؤلمك.

لحبة البركة مفعول رائع للتخلص من الم الأسنان، وذلك من خلال مزج حبة البركة مع الخل واستخدمه كمضمضة للفم والأسنان فهذا يساعد علي القضاء علي الألم.كما لا ننسي الثوم وتأثيره القوي في تسكين الأم الأسنان،يتم استخدامه من خلال هرس بعض فصوص الثوم واخذ عصيرها ونضعه علي المكان المصاب أو الضرس المصاب بواسطة قطن أو شاش معقم. للنعناع تأثير قوي ومسكن فعال للألم الأسنان وذلك من خلال مضغة بصورة جيدة.

الزنجبيل أيضا لا يقل عن سابقيه في مقدرته علي تسكين الألم الناتج عن تسوس الأسنان حيث يتم تدليك السن المصاب بالزنجبيل بعدها لن تشعر بالأم.

للسمسم دور هام وقدرة عالية علي تسكين الم الأسنان وذلك من خلال غلي كمية من بذور السمسم في وعاء به ماء ثم يترك قليلا حتى يصبح دافئا ثم نستخدمه كمضمضة للفم أو يمكن استخدامه ككمدات للضرس أو السن المصاب مما يساعدك علي تخفيف وجعك.

كما يمكن استخدام حبة الأسبرين الطبية من خلال وضعها علي السن المصاب وتركها حتى تذوب في نفس المكان حيث تعمل المادة المسكنة التي بداخلها علي تخدير السن المصاب فيخف الألم.

للتخفيف من الم الأسنان أيضا الكمدات المثلجة التي يتم وضعها علي الخد المقابل للسن مصدر الألم لمدة عشرة دقائق تقريبا.كما يمكن استخدام أوراق الزيتون بغليها واستخدامها كمضمضة حيث يساعدك علي تخفيف الألم.