شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الطبيعي الشعور بالقلق والاكتئاب مع التقدم في السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق والاكتئاب ليسا جزءاً طبيعياً من الشيخوخة وتقدم العمر، فعلى عكس ما يعتقده الكثيرمن الناس تصبح اضطرابات المزاج والقلق أقل شيوعًا مع تقدم العمر، وكذلك كبار السن هم أقل عرضة لطلب المساعدة الطبية والعلاج فى حالة إصابتهم بالاكتئاب، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قال الدكتور جوستين هافمان ، خبير الصحة النفسية، المرض الجسدى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاكل الصحة العقلية لدى كبار السن، حيث يعاني المرضى الذين يعانون من مرض نفسي - وخاصة الخرف غير المشخص وغير المعالج والاكتئاب والقلق - من نتائج طبية أسوأ ونوعية حياة أقل من غيرهم".

وتقدرمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية "CDC" أن ما بين 1 و 5٪ فقط من كبار السن يعانون من الاكتئاب الشديد، هذه التقديرات ترتفع إلى 13.5 ٪ للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية المستمرة و 11.5 ٪ للمرضى كبار السن في المستشفى.

النساء الأكبر سنا أكثرعرضة للمعاناة من اضطرابات المزاج والقلق.

ومع ذلك، فإن مراكز السيطرة على الأمراض تشيرإلى أن أقل من 30 ٪ من كبار السن الذين يحتاجون إلى العلاج يتلقون ذلك بالفعل.



اكتئاب كبار السن

عوامل خطر لإصابة كبار السن بالاكتئاب

هناك حالات طبية قد تصيب كبارالسن بالاكتئاب، فأولئك الذين يعانون من مرض طبي يؤثرعلى الحركة ونوعية الحياة هم الأكثرعرضة للخطر، وترتبط الحالات التالية، على وجه الخصوص، بزيادة خطرالإصابة باضطراب المزاج:

-مرض القلب.

-مرض الانسداد الرئوي المزمن.

-ضغط الدم المرتفع.

Advertisements

-الإعاقة.

وقال جوستين هافمان إن الاكتئاب والقلق الموجودان بالفعل، وكذلك الضغوط النفسية - التي تحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر - تساهم أيضًا، كما أن زيادة الأرق هو أيضا عامل مساعد للاكتئاب.

يمكن أن تتسبب التغيرات في الدماغ في حدوث اكتئاب يحدث لأول مرة فى الشيخوخة.



اكتئاب كبار السن

يرتبط قصورالأوعية الدموية الناتج بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يظهرالاكتئاب أيضًا إلى جانب الأمراض الأخرى الأكثر انتشارًا في وقت لاحق في الحياة، بما في ذلك:

-داء السكري.

-السرطان.

-مرض القلب.

-مرض الشلل الرعاش.

-الأدوية التي تعالج الحالات المزمنة قد تسبب أيضًا الاكتئاب.