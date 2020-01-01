شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أعراض الاختناق والتسمم بأول اكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أول أكسيد الكربون هو غاز لا طعم له، عديم الرائحة، يوجد في أبخرة أنواع الوقود التي تحتوي على الكربون، مثل الخشب والفحم والبنزين، التسمم بأول أكسيد الكربون هو مرض قاتل محتمل يحدث عندما يتنفس الناس في أول أكسيد الكربون، يمكن لجميع أنواع المصادر إطلاق أول أكسيد الكربون، بما في ذلك السيارات والشاحنات ومحركات البنزين الصغيرة والأفران والفوانيس والأفران والشوايات ونطاقات الغاز وسخانات المياه ومجففات الملابس، يكون خطر التسمم مرتفعًا بشكل خاص عند استخدام المعدات في مكان مغلق وتكون التهوية رديئة.

ووفقا لموقع " webmed" يمكن أن يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون في ضحايا استنشاق الدخان أثناء الحريق، تحدث أكثر من ثلث الوفيات المرتبطة بأول أكسيد الكربون عندما تكون الضحية نائمة.

بمجرد استنشاقه، يمر أول أكسيد الكربون من الرئتين إلى مجرى الدم، حيث يرتبط بجزيئات الهيموجلوبين التي تحمل عادة الأكسجين، لا يمكن للأكسجين الانتقال على جزيء الهيموجلوبين الذي يحتوي بالفعل على أول أكسيد الكربون المتصل به.

مع استمرار التعرض ، يختطف الغاز جزيئات الهيموجلوبين أكثر فأكثر ، ويفقد الدم تدريجياً قدرته على حمل كمية كافية من الأكسجين لتلبية احتياجات الجسم.

بدون كمية كافية من الأكسجين ، تختنق الخلايا الفردية وتموت ، خاصة في الأعضاء الحيوية مثل المخ والقلب.

كما يمكن أن يعمل أول أكسيد الكربون مباشرة كسم ، ويتداخل مع التفاعلات الكيميائية الداخلية للخلايا.

أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون

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تختلف الأعراض اعتمادًا على تركيز أول أكسيد الكربون في البيئة، وطول المدة التي تتعرض لها، والصحه العامة للشخص، إذا تم التعرض لمستويات عالية جدًا من غاز أول أكسيد الكربون في غرفة سيئة التهوية فيمكن تطوير الأعراض وهي:

صداع الراس، ضيق في التنفس ، تغيرات الشخصية ،التقلبات الشديدة في العواطف ، إعياء ، كآبة ،

دوخة ، صعوبة المشي ، مشاكل في الرؤية ، الارتباك ، قيءوغثيان، تنفس سريع ، ألم في الصدر ، نبضات سريعة أو غير منتظمة.

بدون علاج فوري ، يمكن أن يفقد الشخص الوعي ويدخل في غيبوبة ، وقد يموت، يمكن أن ينتج الموت عن بضع دقائق فقط من التعرض لتركيزات أعلى أو من ساعة من التعرض لمستويات أقل.

إذا تعرض الشخص لمستويات منخفضة جدًا من أول أكسيد الكربون على مدار فترة طويلة (أسابيع أو أشهر) ، فقد تظهر عليه أعراض كالأنفلونزا ، مع الصداع والتعب والشعور بالضيق (شعور عام مريض) وأحيانًا الغثيان والقيء.

الأشخاص الذين يعانون من التعرض الطويل الأجل لمستويات منخفضة من أول أكسيد الكربون يمكن أن يتعرضوا للتخدير ومشاكل في الرؤية غير مفسرة واضطرابات في النوم وضعف في الذاكرة والتركيز.