شكرا لقرائتكم خبر عن نفسيا وجسديا .. كيف تؤثر متلازمة ما قبل الحيض على صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ما قبل الحيض عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تعاني منها العديد من النساء خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين قبل فترة الحيض، قد تكون هذه الأعراض جسدية ونفسية وعاطفية. وتختفى هذه المشاكل بعد وقت قصير من بدء نزيف الحيض.

ووفقا لتقرير لموقع " Harvard health" فأن الباحثون ليسوا متأكدين ما الذي متلازمة ما قبل الحيض، ولكن التفسيرالأكثر شيوعًا هو أن أعراض الدورة الشهرية ترتبط بالتغيرات الدورية في:

الهرمونات الأنثوية، هرمونات الغدة النخامية، مواد كيميائية معينة في الدماغ (الناقلات العصبية) ،هناك بعض الأدلة على أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يلعب دورا.

نمط الحياة قد تلعب دورا هاما في ألام الدورة الشهرية مثل التدخين، الضغوط النفسية، قلة ممارسة الرياضة، عدم أخذ قسط كاف من النوم، الافراط فى تناول الكافيين، الافراط فى تناول اللحوم الحمراء والسكريات والملح.

ووفقا لما اوضحه موقع " Harvard health" فأن وسائل منع الحمل عن طريق الفم تسبب أعراض متلازمة ما قبل الحيض لدى بعض النساء ومع ذلك قد تتحسن الأعراض أو تختفي أثناء استخدام حبوب منع الحمل.

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الانزعاج قبل الحيض شائع إلى حد ما بين النساء في سن الإنجاب يصيب حوالي ثلاثة أرباع جميع النساء،

ومع ذلك، فإن أقل من امرأة واحدة من بين كل عشر نساء لديهن أعراض شديدة بما يكفي لتعطيل علاقاتهن الشخصية أو التدخل في عملهن ومسؤولياتهن المنزلية.

تنقسم أعراض الدورة الشهرية إلى فئتين عامتين:الأعراض الجسدية

الانتفاخ ، تورم القدمين والكاحلين ، احتباس السوائل وزيادة الوزن ، تشنجات الرحم المؤلمة قبل وأثناء الأيام القليلة الأولى من الحيض ، الصداع ، الرغبة الشديدة في تناول الطعام (خاصة بالنسبة للأطعمة المالحة أو الحلوة) ، حب الشباب، انخفاض الطاقة أو التعب ،الخفقان ، دوخة ، آلام الظهر أو آلام في العضلات.

الأعراض النفسية والعاطفية

اعياء، تقلب المزاج ، كآبة ، العدوانية أو العداء ، نوبات البكاء ، صعوبة في التركيز ، زيادة الشهية،، نسيان .

الأعراض المحددة لمتلازمة ما قبل الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى.لكن الشكاوى الثلاثة الأولى هي التهيج والتعب والانتفاخ.