 الألعاب النارية تضيء سماء الإمارات احتفالاً بالعام الجديد

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الألعاب النارية تضيء سماء الإمارات احتفالا بالعام الجديد الأربعاء 1 يناير 2020 استقبلت دولة الإمارات العام الجديد 2020 بإضاءة معالمها البارزة بالألعاب النارية وسط حضور الآلاف من الحشود الذين تجمعوا منذ ساعات مبكرة لحضور الفعاليات.

وأضاءت سماء العاصمة الإماراتية أبوظبي بالألعاب النارية في كل من جزيرة المارية في والكورنيش وغيرها من المعالم، كما أضاء برج خليفة وبرج العرب في دبي بالألعاب النارية احتفالات بقدوم عام 2020. Advertisements حددت دبي 25 موقعاً موزعاً على كامل الإمارة للاستمتاع بالألعاب النارية لاحتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2020. وتضمنت المواقع العديد من الأماكن المهمة على غرار برج خليفة وبرج العرب وأتلانتس ولامير والقرية العالمية ودبي فستيفال سيتي ودبي باركس آند ريزورتس وذا بيتش ومنتجع باب الشمس، وغيرها من الأماكن الأخرى لاستمتاع زوار "دانة الدنيا" بهذه الاحتفالات التي أصبحت تكتسي صبغة عالمية.

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