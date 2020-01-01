شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالإمساك أبرزها كثرة تناول الملينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك حالة مرضية مزعجة حيث تكون حركات الأمعاء في كثير من الأحيان أقل مما هو متوقع أو يكون البراز صعب وجاف وصعب المرور، ولا يرتبط الإمساك بمرض أو اضطراب في الجهاز الهضمي، ولكن يحدث بسبب النظام الغذائي أو نمط الحياة أو الأدوية أو بعض العوامل الأخرى التي تسبب تصلب البراز.

عادة يكون لدى الأشخاص حركات الأمعاء على فترات منتظمة إلى حد ما، ويمر البراز خارج الجسم بسهولة دون أي إجهاد أو إزعاج على الرغم من أن التردد الطبيعي لحركات الأمعاء يختلف من شخص لآخر، فإن حوالي 95٪ من البالغين الأصحاء لديهم نمط يتراوح من ثلاث مرات في اليوم إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وفقا لتقرير لموقع "healthline"

أسباب الإصابة بالإمساكاتباع نظام غذائي منخفض الألياف:

تحتاج إلى حوالي 25 جرامًا إلى 30 جرامًا من الألياف كل يوم لتليين البراز وتشجيع وظيفة الأمعاء المناسبة.

كمية السوائل غير الكافية:

للمساعدة في منع البراز من أن يصبح جافًا وقاسيًا والإصابة بالامساك، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي اليومي على ما بين ستة إلى ثمانية "حصص" من الماء، يمكن أن تشمل "الوجبات" أكواب كاملة من الحليب والعصير والمشروبات الأخرى، ولكن يمكن أيضًا احتساب محتوى الماء في الفواكه والحساء والخضروات والأطعمة الصلبة.

نمط الحياة غير المستقر

لأن التمارين المنتظمة ضرورية لتعزيز تقلصات العضلات الطبيعية في جدار الأمعاء، فإن وجود وظيفة ثابتة أو ممارسة التمارين الرياضية نادراً ما يعرضك لخطر كبير بالإمساك.

تجاهل الرغبة في التبرز

إذا كانت لديك حركات الأمعاء مباشرة بعد أن تشعر بالحاجة إلى التبرز ، فهذا يعزز رد الفعل العصبي الطبيعي الذي يساعدك على تمرير البراز بسهولة، في بعض الأحيان ، بسبب جدول أعمال مزدحم أو محدودية الوصول إلى دورات المياه ، يتجاهل الشخص الرغبة في التبرز، إذا قام بتأجيل رحلات الحمام بشكل متكرر إلى وقت أكثر ملاءمة ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل الإمساك.

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عوامل السفر والجدولة

يمكن أن يعزز السفر من الإمساك عن طريق تغيير نظامك الغذائي، والتدخل في التوقيت الطبيعي للوجبات، والحد من الوصول إلى دورات المياه.

الإفراط في استخدام الملين

يمكن للاستخدام المنتظم طويل الأمد للملينات أن يعلم الأمعاء لديك الاعتماد على هذه الأدوية للمساعدة في حركات الأمعاء في النهاية ، يمكن أن تسهم عادة ملين في الإمساك، مما يجعل الشخص يعتمد على استمرار استخدام ملين.

الآثار الجانبية للأدوية

الإمساك هو أحد الآثار الجانبية للعديد من الأدوية التي لا تحتوي على وصفة طبية، تشمل الأدوية الشائعة المشكلة مكملات الحديد والفيتامينات التي تحتوي على الحديد، مكملات الكالسيوم، مضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم، مضادات الاكتئاب، أدوية لعلاج الفصام أو الهلوسة ، مسكنات الألم المخدرة، تخدير عام، مدرات البول، مرخيات العضلات وبعض العقاقير الطبية المستخدمة لعلاج اضطرابات النوبات ومرض الشلل الرعاش والمثانة المفرطة النشاط وارتفاع ضغط الدم.

ألم أو إزعاج موضعي حول فتحة الشرج

قد يؤدي الشق الشرجي أو البواسير إلى جعل حركات الأمعاء مؤلمة أو غير مريحة، (الشق الشرجي عبارة عن تمزق صغير في الجلد حول الشرج ، والبواسير عبارة عن انتفاخ من الوريد في فتحة الشرج) لتجنب الألم، ويقاوم الشخص المصاب بإحدى هذه المشاكل الرغبة في التبرز في بعض الأحيان، هذا يمكن أن يسبب أعراض الإمساك.

في كثير من الأحيان ، قد يكون الإمساك من أعراض المرض أو الحالة التي تؤثر على الجهاز الهضمي أو المخ أو الحبل الشوكي، بعض الأمثلة تشمل متلازمة القولون العصبي، انسداد الأمعاء ، التهاب الرتج ، سرطان القولون والمستقيم ، قصور الغدة الدرقية ، مستويات الكالسيوم في الدم مرتفعة بشكل غير طبيعي ، التصلب المتعدد ، مرض باركنسون وإصابة النخاع الشوكي.

يمكن أن يحدث الإمساك أيضًا بسبب الوضع غير الطبيعي لأعضاء الحوض على سبيل المثال ، ترهل الرحم ، أو ما يسمى "هبوط الرحم" ، أو تقلص العضلات غير الطبيعي في الحوض.

الإمساك مشكلة شائعة جدًا تصيب 80٪ على الأقل من الأشخاص في وقت ما أثناء حياتهم، على الرغم من أن البالغين من جميع الأعمار يمكن أن يعانون من الإمساك ، إلا أن خطر هذه المشكلة يزداد بشكل كبير بعد سن 65 في كل من الرجال والنساء.

في بعض الأحيان ، يتطور الإمساك على المدى الطويل إلى انحشار برازي ، وهو عبارة عن القولون المسدود من كتلة البراز التي لا يمكن تحريكها عن طريق انقباضات القولون، يمكن أن يسبب انحشار البراز الألم والقيء ، وقد يحتاج الشخص المصاب بالبراز إلى علاج طارئ أو إلى المستشفى، انحشار البراز هو أحد المضاعفات الشائعة للإمساك طويل الأمد لدى كبار السن وطريح الفراش.