فوائد زيت اللوز الحلو للجلد والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت اللوز الحلو هو زيت أساسي قوي يستخدم لعلاج البشرة والشعر الجاف والمتضرر من الشمس، يمكن أيضا استخدام زيت اللوز الحلو في بعض الأحيان لتفتيح البشرة، أو مطهر، ومنع حب الشباب، وتقوية الأظافر، والمساعدة في تساقط الشعر، كما يحتوي زيت اللوز الحلو على عدد من الفوائد الصحية، والتي تشمل خفض نسبة الكوليسترول في الدم وحماية القلب وتعزيز صحة الكبد والقولون.

ما هو زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو هو الزيوت الأساسية المستخرجة من نواة اللوز، وهذا الزيت المركز وفقا لتقرير موقع " organicfacts" مليء بالدهون المشبعة وغير المشبعة الاحادية والمتعددة غير المشبعة،و يحتوي هذا الزيت أيضًا على مستويات عالية من الأحماض الدهنية ، وقد استخدم لأكثر من قرون لعلاج أمراض الجلد، وهي الأكزيما والصدفية.

زيت اللوز الحلو يعرف بأنه يشفي حروق الجلد السطحية، ويزيد من إنتاج الكولاجين، ويبقي البشرة نضرة ورطبة، كما أنه يحمي من التلف المحتمل الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبسبب مصدره الغني بالمعادن ، فإنه يمكن تخفيف آلام العضلات والتخلص من السموم الموجودة في الجلد ، وكذلك تعزيز نمو الشعر الكثيف واللين واللامع.

الفوائد الصحية لزيت اللوز الحلو

تشمل أهم الفوائد الصحية لزيت اللوز الحلو حماية البشرة من التلف، وترطيب الوجه ، تفتيح البشرة، تقليل الالتهابات، تعزيز صحة الشعر، وتقوية الأظافر.

فوائد زيت اللوز الحلو تفتيح البشرة

يمكن أن يعمل زيت اللوز الحلو كعلاج موضعي ممتاز لحروق الشمس لاضطرابات تلون الجلد الخفيف، أو الدوائر تحت العين ، أو الندبات ، فقط ضع بضع قطرات على المنطقة المصابة وقم بتدليك الزيت برفق في المكان، وتكرر هذه العملية 1-2 مرات مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع مما سيمنح بشرتك مظهرًا أكثر لونًا ومتوازنة.

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فوائد زيت اللوز الحلو فى منع الشيخوخة المبكرة

الاستخدام المنتظم لزيت اللوز الحلو، يمكن أن يساعدك في أن تبدو شباب فترة طويلة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وبعض الأحماض الدهنية وبعض المكونات النشطة الأخرى، والتى تعمل على تحييد الجذور الحرة التي تسبب مشاكل مثل تقليل مرونة الجلد والتجاعيد والبقع.

فوائد زيت اللوز الحلو للشفاه المشقوقة

زيت اللوز الحلو هو وسيلة ممتازة لترطيب الشفاه المشقوقة، لأنه غني بالفيتامينات وله خصائص مرطبة تجعله مثالياً للاستخدام كمرهم طبيعي للشفاه، ببساطة ضع زيت اللوز الحلو على شفاه جافة متشققة.

فوائد زيت اللوز الحلو فى تقليل انتفاخات العين

استخدام زيت اللوز الحلو حول منطقة العين يعمل بشكل طبيعى على تقليل الانتفاخات أسفل العينين، فقط افعل ذلك كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير ، ولكن تجنب وضعه مباشر على عينيك،

فوائد زيت اللوز الحلو يحسن الشعر

زيت اللوز الحلو لديه القدرة على تقوية شعرك بسبب فيتامين (هـ) الموجود به، فأنه يمكن أن يساعد في تعزيز صحة بصيلات الشعر، وزيادة اللمعان وحجم الشعر أيضا.

فوائد زيت اللوز الحلو على قشرة الشعر

قد يعالج زيت اللوز الحلو أيضًا قشرة الرأس عن طريق الترطيب العميق وإزالة خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، فقط قم بتدليك فروة رأسك بزيت اللوز الحلو الدافئ، ويفضل أن يخلط بزيت الزيتون لمدة ساعة واغسلها بشامبو خفيف لتنظيف فروة الرأس من القشرة.