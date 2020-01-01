شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات اعملها لتحسين صحتك النفسية.. فى أول ساعة من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الساعة الثانية عشرة يبدأ عام 2020، وبهذه المناسبة فإن هناك العديد من القرارات التى يمكنك اتخاذها لتحسين صحتك العقلية والنفسية في عام 2020، وفقاً لموقع latin American post، وهذه القرارات البسيطة يمكنها أن تغير من نوعية تفكيرك للأفضل وتمنع عنك الإصابة بالأمراض النفسية، فإذا اتبعت هذه الخطوات يوماً بعد يوم سوف تتحول إلى عادات يمكن أن تغير حياتك وتحسن صحتك النفسية.





يعد التنفس الواعى أحد أكثر الأمور التي يتم اختبارها في الذهن، ويُفهم على أنه حالة ذهنية تتحقق من خلال التركيز على اللحظة الحالية، وقبول مشاعرك وأحاسيسك وأفكارك.

- تنفس 10 دقائق كل يوم، وركز انتباهك إلى كيفية انتقال الهواء عبر جسمك وإبعاد أي فكرة، سواء كانت جيدة أو سيئة، قد تجدها أثناء القيام بذلك.

حتى لو كنت لا تعاني من اضطراب نفسي، فإن الذهاب إلى طبيب نفسي هو الخيار الأفضل إذا وجدت نفسك مرهقًا ذهنيًا أو غارقًا في العواطف والأمور السلبية، أو غير قادر على اتخاذ القرارات، اهتم بصحتك النفسية وأذهب فوراً لطبيب نفسي.



الصحة النفسية فى 2020

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إذا كنت تشعر بالإحباط فأحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو أن تحيط نفسك بالأشخاص الإيجابيين، وابتعد عن الأشخاص السلبيين، أولئك الذين يجعلونك تشعر بالذنب تجاه مشاعرك ، وأولئك الذين لا يدعمنك.

إذا كنت لا ترغب في الذهاب إلى العلاج بعد، فيمكنك أن تبدأ بإخبار أسرتك أو أصدقائك بما تشعر به.

لتحسين صحتك العقلية في عام 2020 عليك أن تبدأ في فعل ما تريد، تلك الأشياء التي تجعلك تشعر بالرضا عن نفسك وتجد نفسك دائمًا مبتسمًا عند القيام بها.. اقرأ كتابا، استمع للموسيقى، الرقص، وافعل ذلك بقدر ما تستطيع.

الصحة هي توازن بين جميع جوانب حياتك، لذا فإن العناية بصحتك البدنية مهمة أيضًا، لا تقطع كل الأشياء التي تحبها، ولكن ابدأ في إجراء تغييرات طفيفة على نظامك الغذائي وتحريك جسمك بالمشي 20 دقيقة في اليوم مع تناول طعام صحى ومتوازن العناصر الغذائية.