شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرف كمية البلاستيك التي تناولتها خلال العشر سنوات الماضية؟ دراسة صادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت الباحثون قطعًا متناهية الصغر من البلاستيك فى أنأى بقاع العالم، من أعماق المحيط إلى ثلوج القطب الشمالى، وحتى فى أجسادنا، حيث نتنفس، ونأكل جسيمات دقيقة من تلك المادة اللدنة، ونشرب مياهًا ملوثة بها كل يوم.

وخلصت دراسة حديثة للصندوق العالمى للحياة البرية إلى أن الإنسان قد يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك، أسبوعيًا، فى مياه الشرب بشكل أساسى، وكذلك فى أغذية مثل المحار، الذى يؤكل بالكامل عادة، ما يعنى تناول البلاستيك الموجود فى جهازه الهضمى أيضًا.

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ونستهلك خلال أسبوع ما يعادل غطاء زجاجة من البلاستيك، بينما يستهلك خلال ستة أشهر ما يعادل ملء طبق من حبوب الإفطار. وقد لا يبدو هذا مقدارًا كبيرًا، لكنه قد يتراكم، وبهذا المعدل من الاستهلاك، وقد يصل حجم ما يتناوله الإنسان من البلاستيك، خلال عشرة أعوام، إلى 2.5 كيلوجرام. ويستهلك الإنسان خلال حياته نحو عشرين كيلوجرامًا من جسيمات البلاستيك الدقيقة.

وقال ثافا بالانيسامى، من جامعة نيوكاسل الأسترالية، والذى شارك فى دراسة الصندوق العالمى للحياة البرية: «إننا لا نعلم أيضًا تمامًا تأثير تناول جسيمات البلاستيك الدقيقة ومتناهية الصغر على الصحة».

وأضاف: «كل ما نعلمه أننا نتناوله، وأنه قد يسبب تسممًا. هذا بالتأكيد مقلق».