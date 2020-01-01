شكرا لقرائتكم خبر عن الدماغ تدمج الرؤية الصناعية والطبيعية بشكل صحيح لمرضى الضمور البقعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد بحث جديد أن الدماغ يعرف كيف يدمج الرؤية الطبيعية والصناعية مع الحفاظ على معالجة المعلومات المهمة للرؤية، والتي يمكن أن تساعد في علاج أفضل لمرضى للضمور البقعي للعين المرتبط بالعمر (AMD)، وقد هذه النتائج الرائدة قد تساعد في استعادة الرؤية بشكل أفضل لجراحة الشبكية الاصطناعية المزروعة في مرضى الضمور البقعى.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة " Current Biology" أن الضمور البقعى بالعين يسبب العمى لدى ملايين الناس، وهو أيضا السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر بشكل خطير لمن هم في سن 50 وما فوق ويزداد مع تقدم العمر، وعلى الرغم من عدم وجود علاج الآن، إلا أن التطورات الهامة الحديثة في زراعة الشبكية الصناعية قد تساهم في علاج فعال.

تحتوي شبكية العين على مستقبلات ضوئية تمتص الضوء، ثم تتم معالجة المعلومات ونقلها إلى الدماغ، وتعالج بقعة العين وهى المنطقة المركزية في شبكية العين، معظم المعلومات التي تصل إلى الدماغ من العين، والتى تمكن الشخص من الرؤية أثناء القراءة والقيادة والتعرف على الوجه، وأي نشاط آخر يتطلب رؤية دقيقة.

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في مرضى الضمور البقعى بالعين يحدث ضعف الرؤية الدقيقة بسبب تلف مركز الشبكية، بينما تظل الرؤية المحيطية طبيعية، وعندما يكون هناك ضرر لطبقات مستقبلة الضوء في شبكية العين، قد يتم زرع شبكية صناعية، حيث يؤدي تنشيط هذه الأقطاب الكهربائية إلى تحفيز كهربائي للخلايا الشبكية المتبقية ويؤدي إلى استعادة بصرية، ولو جزئيًا.

يملك مرضى الضمور البقعى الذين قاموا بزرع شبكية صناعية، مزيجًا من الرؤية المركزية الصناعية والرؤية المحيطية الطبيعية، هذا المزيج من الرؤية الصناعية والطبيعية مهم للدراسة من أجل فهم كيفية مساعدة المكفوفين.

خلال دراسات الدكتوراه، استخدمت الفريق الطبى، نظام إسقاط فريدًا يحفز إما الرؤية الطبيعية أو الرؤية الفنية أو مزيجًا من الرؤية الطبيعية والصناعية، ويسجل في الوقت نفسه الاستجابات القشرية في القوارض المزروعة بزرع تحت الشبكية، هذه النتائج الرائدة لها آثارعلى استعادة الرؤية بشكل أفضل لجراحة الشبكية الصناعية المزروعة