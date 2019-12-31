شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد لالتهاب المفاصل بزراعة اسفنجية مصنوعة من نفس مادة أكياس الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية انه يمكن علاج التهاب المفاصل الإبهامي بزراعة إسفنجية مصنوعة من نفس مادة" أكياس الشاى" ، حيث تزرع الأقراص جراحيا بين عظمتين من المفصل لتوسيد الإجراء الذي يستغرق 30 دقيقة فقط تحت التخديرالموضعي وهى طريقة جديدة لعلاج التهاب المفاصل في الإبهام، وهى حالة شائعة في مرحلة الشيخوخة ويحدث عند تآكل الغضروف من أطراف العظام التي تكون المفصل في قاعد الابهام.

ووفقا لتقرير"ديلى ميل" هذا الاجراء بالإضافة إلى العمل الفوري على شكل وسادة، تخترق خلايا الإصلاح بمرور الوقت ثقوبًا صغيرة في الأقراص، وتشكل نسيجًا ليفيًا قويًا يقوي المفاصل ، ويزيد الحركة ويزيد الألم.

وأظهرت دراسة جديدة شملت 20 شخصًا أجريت في مستشفى جامعة ساوثيند البريطانية ونشرت في المجلة الطبية لجراحة اليد وإعادة التأهيل ، أن قوة المرضى وقبضتهم بعد الجراحة كانت جيدة مثل الإبهام الصحية.

يعاني حوالي واحد من كل خمسة أشخاص في سن 55 وما فوق من التهاب المفاصل الإبهام الذي يؤثر على المفصل عند قاعدة الإبهام، ويسبب المزيد من الألم والإعاقة أكثر من التهاب المفاصل في المفاصل الأخرى في اليد.

وأوضح التقرير ان التجربة الجديدة تبحث في فعالية الجبائر في التهاب المفاصل الإبهامي، ويشارك حوالي 40 شخصًا في التجربة التي تقودها جامعة ساوثهامبتون.

يحدث التهاب المفاصل العظمي عندما يتلف الغضروف الذي يحمي أطراف التوصيل للعظام أو يتلف ، عادة بسبب الشيخوخة والتآكل التراكمي.

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العلاج الجراحي الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل الإبهامي هو دمج العظمتين على جانبي المفصل، ومع ذلك، هذا يمكن أن تقلل من المرونة وتقييد الحركة.

خيارآخرهو إزالة شبه منحرف ، والعظم في أسفل المفصل، هذا يخفف الألم ولكن يمكن أن يسبب فقدان كبير في قوة قبضة.

الزرع الجديد قد يقدم حلا جديدا، يتكون القرص الدائري من مادة polylactide ، وهي مادة مصنوعة من نشا الذرة أو سكر القصب وتستخدم بالفعل في عدد من المنتجات ، بما في ذلك الزجاجات البلاستيكية وغزل حمض polylactic الذي يستخدم غالبًا في صناعة أكياس الشاي.

نظرًا لأن القرص يكون إسفنجيًا ، فإنه يعمل كوسادة ، ولكن لأنه مسامي أيضًا ، فإنه يجذب خلايا جديدة لتنمو فيه ، بحيث يعمل كسقالة أيضًا، على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات ، يذوب بشكل غير ضار.

الأنسجة التي تشكلت حديثًا ليست قوية مثل الغضروف الأصلي ولكنها قوية بما يكفي لاستعادة الحركة الطبيعية.

يقول جريج باكر ، استشاري جراحة العظام في مستشفى جامعة ساوثيند ، الذي كان المؤلف الرئيسي للدراسة ، إن الأمر يتطلب من تسعة إلى 12 شهرًا حتى تكون الإبهام المعالج جيدًا كإبهام صحي.