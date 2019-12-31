شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوكوما مشكلة مرضية تصيب العين وتفقدك البصر.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوكوما حالة شائعة فى العين تُفقد فيها الرؤية بسبب تلف العصب البصرى والعمى، يحمل العصب البصرى معلومات حول الرؤية من العين إلى المخ، فى معظم الحالات، يتلف العصب البصرى عندما يرتفع ضغط السائل داخل الجزء الأمامى من العين، ومع ذلك يمكن أن يحدث تلف العين المرتبط بالزرق حتى عندما يكون ضغط السائل طبيعيًا.

ووفقا لما اكده تقرير لموقع Harvard health في أكثر أشكال الجلوكوما شيوعًا ، والتى تسمى الجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة الأولية، يدور السائل بحرية فى العين ويميل الضغط إلى الارتفاع ببطء مع مرور الوقت، وعادة ما يكون فقدان البصر تدريجياً العَرَض الوحيد.

يتطور شكل أقل شيوعًا من المرض يسمى الجلوكوما الحادة أو الزاوية فجأة ، وعادة ما يسبب ألم العين واحمرارها، في هذا النوع من الجلوكوما ، ترتفع الضغوط بسرعة لأن تدفق السائل الطبيعي داخل العين يصبح مسدودًا، يحدث هذا عندما تغلق بنية تسمى الزاوية (حيث تلتقي القزحية والقرنية).

الخبراء غير متأكدين من سبب تلف أى من الجلوكوما فى العصب البصرى، ومع ذلك، فإن خفض الضغط داخل العين يقلل من خطر حدوث مزيد من الضرر للعصب البصري.

بالإضافة إلى الزرق مفتوح الزاوية وزاوية الإغلاق ، هناك أشكال نادرة من المرض، قد تكون مرتبطة بعيوب العين التي تنشأ قبل الولادة (الجلوكوما الخلقية) أو إصابات العين أو أورام العين أو المشاكل الطبية مثل مرض السكري.

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والزرق هو السبب الرئيسي للعمى لأن ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما لا يعرفون أن لديهم هذه الحالة، يزيد خطر الجلوكوما أيضًا مع تقدم العمر.

الأعراض

على الرغم من أن الجلوكوما الزاوية المفتوحة والزرق الحاد كلاهما يسببان العمى، إلا أن أعراضهما مختلفة للغاية.

زرق مفتوح الزاوية

فى هذا الشكل من الزرق تُفقد الرؤية دون ألم وبصورة تدريجية بحيث لا يدرك معظم الناس أنهم يواجهون مشكلة حتى يحدث ضرر كبير، عادةً ما تُفقد الرؤية المحيطية (عند الحواف) أولاً، لا سيما مجال الرؤية بالقرب من الأنف.

الجلوكوما الحادة (الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة)

تحدث أعراض الجلوكوما الحادة فجأة ويمكن أن تشمل عدم وضوح الرؤية والألم والاحمرار فى العين، والصداع الشديد، والهالات حول الأضواء فى الليل، وخطر فى القرنية (الجزء الأمامى الواضح للعين) والغثيان والقىء والضعف الشديد.

والجلوكوما مرض دائم مدى الحياة ، لكن العلاج المناسب يمكن أن يمنع فقدان البصر.